數字人才秋招火熱　多地施策力促供需適配

中評社北京10月13日電／據新華社報導，2025年秋季招聘會正在全國多地密集開展，其中，人工智能、數字經濟、高端裝備智能製造等重點領域人才需求持續“領跑”。面對旺盛市場需求，多地正通過精準政策引導與校企協同機制，積極搭建人才與產業的對接橋梁。



日前，2025“來溫州·創未來”全國巡回引才活動暨創新溫州建設人才對接會在杭州電子科技大學舉辦，現場共接收簡歷2017份、達成初步就業意向361人。



“參會的96家單位中，戰略性新興產業占比達37%，正泰、華峰、星際控股等鏈主企業與專精特新‘小巨人’企業集中設展。1500餘個優質崗位平均月薪超8000元，部分關鍵技術崗位年薪高達50萬元，涵蓋新能源汽車核心零部件研發、數字經濟應用開發、高端裝備智能製造等重點領域。”杭州電子科技大學招生就業處副處長盧峰說。



放眼全國，數字人才相關崗位需求同樣亮眼。在2025·成都秋季招聘會暨“蓉漂人才薈”青年人才招聘會上，崗位聚焦航空航天及低空經濟、機器人及人工智能等成都市重點產業領域；山西省2026屆高校畢業生校園招聘活動則提供信息技術、新材料等領域約3.8萬個就業崗位。



智聯招聘數據顯示，今年秋招，互聯網、教育培訓等招聘職位數量占比排名領先；人工智能相關人才招聘需求火熱，校招職位量同比增長15.9%，算法工程師、機器視覺工程師等崗位招聘需求增長排在前列。



數字人才不僅在招聘市場“搶手”，在多地發布的人才需求目錄中也位列急需緊缺清單前列。



《粵港澳大灣區（內地）人才需求目錄》顯示，從產業需求看，大灣區39.1萬產業人才需求中，新一代信息技術、生物醫藥與健康、新能源、軟件與信息服務、超高清視頻顯示五大產業需求居前；《北京市新質生產力人力資源開發目錄（2025年版）》顯示，5G－A技術研發與應用、算力基礎設施建設等18個核心領域獲評綜合緊缺程度5星級。



面對數字人才供需矛盾，各地正積極構建長效機制，一方面，通過校企合作共建“就業貫通班”等實戰平台，另一方面，以政策體系牽引人才培養方向。