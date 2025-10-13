周萱：“阿依達”撼爆　激情怒火愛恨情仇

舞台設計極據古埃及色彩，恢宏雄偉。 燈光的運用疑幻疑真。 兩位女主角的飆戲，都是拿捏有度、收放自如。 劇中的舞蹈也令人驚喜不已。 中評社香港10月13日電（作者 周萱）舞台上閃耀著金光，燈光下還有藍色、紫色、綠色和紅色熠熠生輝，男主角渾厚透亮的聲音唱起“聖潔的阿依達”，一個大三角夢幻般立體舞台設計，用藝術還原了古埃及的背景，把觀眾深深吸引。



這是香港歌劇院製作的威爾第最輝煌歌劇“阿依達”的開幕，在香港文化中心大劇院，詠嘆調帶著觀眾走進這為愛情、為社稷而燃起的激情怒火與愛恨情仇！這部歌劇充滿了戲劇張力，音樂旋律優美且氣勢恢宏，總體形容就是震撼。



《阿依達》是意大利作曲家威爾第經典歌劇，講述了古埃及將軍拉達梅斯與埃塞俄比亞公主阿依達之間的愛情悲劇。已經成為奴隸的阿依達既希望愛人拉達梅斯能凱旋歸來，同時又希望自己的祖國埃塞俄比亞能勝利，情感衝突下，詠嘆調“願你勝利歸來”的旋律悲壯又無奈，充滿對命運的慨嘆。



筆者整晚都被女主角的歌技深深吸引，這首場的演員女主角阿依達，是來自來自意大利的瑪麗亞.德麗莎.列娃，這位舞台經驗豐富的女演員唱功了得，她的詠嘆調拿捏有度，收放自如，二重唱、三重唱都是自然炫技，毫無做作，特別是唱到要點處，聲音穿透力滿在頭腔，卻又可以突然收回下嘆，在喉嚨腔體里抖動纏繞，令聽眾極度過癮。她甚至在大合唱中都能一枝獨秀，對抗樂隊及合唱團強大聲量，卻又不會覺得她費力，整個過程自然流暢。



下半場，女主角唱“我親愛的祖國”聲淚俱下 極為撼動人心，為愛情、為祖國，你會選哪一樣？阿依達和愛人最後選擇死來成全解脫自己，這有些像“羅密歐與茱麗葉”或“梁山伯與祝英台”。不同的是，這歌劇更描繪了他們死在封死的墓室里，男女二重唱“永別了，人世”，歌詞：再見吧大地！再會吧淚之穀！他們的服裝是深藍與淺藍的搭配，倍感憂傷及淒美，來自俄羅斯的男主角伊凡.吉格佐夫演唱充滿張力，在氣息的運用上令人驚喜萬分，凸顯了

他成熟的表演技能。



除此之外，整個表演的舞台服裝非常出彩，配合舞台設計，是絢爛奪目！特別是在大合唱“凱旋進行曲”時，盛大又壯觀的舞台效果，讓筆者在恍悟之間，有一種在歐洲廣闊的體育館觀看足球賽的澎湃，這沉浸式的體驗感無與倫比。



“阿依達”的演出無疑是非常成功，來自這些國際級的知名歌唱家，為香港觀眾帶來這部曠世巨作的滿足無以言喻，在演員謝幕時，掌聲持續不斷足有十分鐘，為他們每一位喝彩，直到帷幕落下。



（作者：周萱 資深媒體人）