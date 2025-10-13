會計界A＋峰會　聚焦數字化機遇

中評社北京10月13日電／據大公網報導，為協助香港會計界深入瞭解最新行政長官2025年施政報告，把握香港未來發展機遇，香港會計咨詢專家協會與香港華人會計師公會於10月11日聯合舉辦首屆“A+峰會”，並獲得香港會計師公會的支持。峰會匯聚百多位政商學界領袖與業界精英，圍繞施政報告中的關鍵舉措展開深度探討，並吸引近2萬多人次線上參與，共同分析香港在鞏固提升國際金融中心地位、擁抱數字化轉型以及深化區域融合中所面臨的機遇與挑戰。



本次峰會凝聚了一個強烈共識：數字化轉型是香港會計界刻不容緩的核心議題。與會嘉賓普遍認為，施政報告為行業指明了清晰的路線圖，尤其是在金融科技（FinTech）、人工智能（AI）和Web 3.0領域。財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，金融科技與綠色金融是未來的政策焦點。香港會計及財務匯報局行政總裁賴翠碧與香港金融管理局高級經理餘晉為則從監管與實踐層面提供了具體路徑。他們強調，業界應積極擁抱AI技術以提升審計工作的效率與精準度，並建立完善的系統監管，捍衛香港的金融安全與國際信譽。



北都鞏固國際金融中心地位



香港數碼港前主席林家禮與香港大學經管學院方鈺麟教授深入剖析了Web 3.0與數字資產的未來趨勢。林家禮表示，隨著香港虛擬貨幣ETF、Web 3.0基建及發牌制度的逐步完善，財富從傳統資產向數字資產的轉移將成為大勢所趨。方鈺麟則提醒，在擁抱Web 3.0帶來的高效與透明的同時，也必須重視其在執法、網絡安全與穩定性方面的潛在風險，而新一份施政報告正積極構建監管框架以應對這些挑戰。用友金融信息技術（香港）公司應華總經理指出，推動金融科技公司提升對應能力，是確保香港加密資產生態能否從“政策高地”發展為“技術與創新高地”的關鍵。



如何鞏固並提升香港國際金融中心的地位，是峰會討論的另一核心。全國人大常委會委員李慧琼表示，加快發展北部都會區將打破香港土地與產業單一化的制約，通過引進重點企業，鏈接深圳科創資源，為香港的創新科技發展及大灣區深度融合注入強大動力。



全國政協委員龔永德與立法會（會計界）議員黃俊碩則強調，政府正全力整合香港的金融優勢，深化包括股票、債券、黃金交易及風險管理在內的多個市場，並積極推動人民幣國際化。

