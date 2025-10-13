消防副處長黃鎮業：科技提升救援效能

黃鎮業寄語消防員後輩凡事都要用心，因為只要用心做好一件事，自然會得到好的結果。（圖源：大公網） 中評社北京10月13日電／據大公報報導，從事消防工作31年的消防處副處長（行動）黃鎮業，今日（13日）是退休前最後一個工作日，明日將開始退休前休假，亦是他58歲生日。他形容這段消防工作時光獲益良多、很有滿足感。黃鎮業今年獲選為香港工程師學會消防分部的主席，退休後亦會繼續協助推廣消防工程學，提升消防工程業界水平和專業地位，維護香港的消防安全。



與國家救援隊合作獲益良多



黃鎮業在1994年加入消防處，曾參與多項救援工作，包括2008年汶川大地震、前年土耳其及今年緬甸大地震的救援工作。他提到當時被派往參與汶川大地震的搜救工作令他印象深刻，因為當時的救援設備、技術等並沒有現在先進，但在土耳其和緬甸的救援行動中，他深切感受到國家救援隊無論在裝備、後勤支援及現場經驗等方面有很大的提升，有很多值得特區救援隊學習的地方。



過去多年間，消防處引入了不同科技提升救援工作的效能，包括滅火機械人、大數據分析等；在緊急救護服務方面，經歷了新冠疫情後，消防處成立了疫情控制及應變專隊，引入了不同類型的救護車，應對疫情爆發、運輸重症病人和處理眾多傷者事故。



消防處成功邀請聯合國的國際搜索與救援咨詢團在明年上旬為特區救援隊進行評測。黃鎮業說若通過考核，特區救援隊有望註冊成為國家第一支獲聯合國認證的中型救援隊，日後可參加更多聯合國搜救組織的訓練和會議。



回想31年的消防生涯，令黃鎮業印象最深刻的是2008年參與汶川大地震的救援行動，那次是他首次出外救援，由於當時仍不時發生餘震，同事們為了避免在餘震時被硬物擊中，要睡在無瓦遮頭和比較空曠的地方，要承受很大的心理壓力。



另外，讓黃鎮業感到遺憾和悲痛的事，是2016年牛頭角淘大工業村迷你倉大火造成兩名消防員殉職，當時他是消防及救護學院的副院長，其中一名犧牲的消防員便是學院的同事，他和其他同事都感到很難過。

