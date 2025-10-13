【
農融會見香港傳媒高層內地參訪團一行
http://www.CRNTT.com
2025-10-13 15:57:56
中評社北京10月13日電／據大公報報導，10月12日下午，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副主任農融在北京會見香港傳媒高層內地參訪團一行。
