子彈庫帛書第二、三卷永久入藏湖南省博物館

中評社北京10月13日電／距今2300多年、流失海外79載的瑰寶長沙子彈庫戰國帛書第二、三卷《五行令》與《攻守佔》13日正式回歸故里，永久入藏湖南省博物館。



新華社報導，子彈庫帛書1942年出土于長沙子彈庫楚墓，分為《四時令》《五行令》《攻守佔》三卷，系統記錄了先秦時期的天文曆法、宇宙觀及軍事占卜等內容，是迄今為止發現的中國最早的、首個典籍意義上的帛書，于1946年流散海外。



在當日舉行的長沙子彈庫戰國帛書第二、三卷劃撥入藏儀式上，國家文物局將《長沙子彈庫戰國帛書文物清冊》正式交接給湖南。國家文物局局長饒權說，子彈庫帛書回歸是中美文博界多年合作的碩果，更為國際文物返還合作提供了經典範例。



通過中美文物返還合作，今年5月18日，美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還的《五行令》《攻守佔》落地北京，回到祖國。



“此次回歸是中國首次以對話合作推動流失文物保護與返還的成功實踐。”湖南省博物館館長段曉明說，這次國家文物局將追索文物劃撥地方，將使湖南省博物館得以結合其現藏的國內唯一一片子彈庫帛書原物殘片以及其他楚文物，構建更為系統、深入的楚文化研究、闡釋與展示體系，打造世界級的楚文化研究學術高地。



據介紹，子彈庫帛書已完成環境適應觀察，經無損評估後存于恆溫恆濕環境中。湖南省博物館正組織專家團隊科學論證微生物消殺方案，開展模擬實驗，確保在徹底滅菌的同時不損傷帛書材質與墨跡。此外，湖南省博物館還完成了全部帛書的標準化影像採集，並在其中一片未完全剝離的帛書上發現肉眼不可見的墨跡字樣40餘個。



據悉，下一步，湖南省博物館將對子彈庫帛書開展科學修復與全面數字化存檔工作；同時，與國內外頂尖學術機構共同深化課題研究、舉辦國際會議並推動成果出版；還將策劃“楚帛書回家”特展，借助數字技術，全方位呈現帛書殘片的細節特徵、文字釋讀成果等，讓觀眾能夠更直觀、深入地瞭解子彈庫帛書。