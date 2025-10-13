特朗普威脅普京：不停戰就送烏“大殺器”

中評社北京10月13日電／美國總統特朗普12日警告俄羅斯，若不盡快結束在烏克蘭的戰爭，他可能會向烏克蘭提供可用於遠程攻擊的“戰斧”導彈。媒體分析指出，特朗普這一表態暗示，他或許已準備好借此加大對俄施壓力度。



特朗普發出威脅



新華社報導，特朗普12日在乘坐總統專機“空軍一號”前往以色列途中告訴記者：“如果戰爭得不到解決，我就會給他們（烏克蘭）送‘戰斧’導彈’。‘戰斧’是一款性能卓越的武器，也是極具攻擊性的武器。說實話，俄羅斯可不想面對這種武器。”



特朗普說，美國考慮通過北約向烏克蘭提供“戰斧”導彈，而非直接提供。



特朗普向記者透露，他已在與烏克蘭總統澤連斯基的通話中提及可能向烏方提供“戰斧”導彈的事宜，並表示或就此事與俄方進行溝通。



特朗普說：“我真心認為，如果普京能解決好這件事（指結束戰爭），他會顯得很有風度；如果解決不好，‘這對他不會有好處’。”



俄方高度關切



針對特朗普向烏克蘭提供“戰斧”導彈的相關言論，俄總統新聞秘書佩斯科夫12日表示，俄方對此高度關切。



佩斯科夫當天在接受俄羅斯國家電視台採訪時說：“從各方緊張局勢不斷升級這一情況來看，當下時刻確實極具戲劇性。”



本月初，普京曾在俄智庫瓦爾代國際辯論俱樂部第22屆年會全體會議上表示，如果美國向烏克蘭提供“戰斧”導彈，將進一步損害俄美關係，“破壞俄美關係中剛剛出現的曙光”。

