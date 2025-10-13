數智轉型打開房地產新賽道

中評社北京10月13日電／據新華社報導，建築業、房地產業作為國民經濟的重要行業，其數字化、智能化轉型不僅關乎行業自身可持續發展，對構建現代化經濟體系、實現經濟社會高質量發展同樣具有重要意義。當前，建築業、房地產業正處於數字化、智能化轉型的關鍵期，亟需加大力度、凝聚共識，探尋與新質生產力相適應的新發展模式。



構建智能建造體系



智能建造是建築業轉型發展的重要內容之一。近年來，我國在北京、深圳、蘇州、長沙等24個城市開展智能建造試點，通過拓展試點工程應用場景、探索培育智能建造新產業等方式，讓這一新型建築方式加快落地應用，為建築業轉型升級和提質增效發揮了示範作用。



智能建造關鍵技術攻關與成果轉化不斷加快。北京在BIM軟件研發、智能生產線、智能施工裝備等領域組織開展科技攻關，實現自主可控軟件平台、部品部件智能生產線、數控滑模等11項智能建造技術創新成果落地。此外，青島支持企業轉化科技研發成果，落地應用住宅施工機器人系統；合肥的鐵路軌道無人智能監測系統等3套技術成果，通過省級首台套重大技術裝備認定；武漢近5年共有181項智能建造相關專利獲得授權。



智能建造相關技術標準陸續出台。重慶、四川聯合發布《川渝地區住房城鄉建設領域建築機器人與智能施工裝備選用目錄》，明確40餘款建築機器人的適用場景和應用要點，指導川渝地區建築業企業推廣應用建築機器人及智能施工裝備。北京、天津、河北共同編制發布《建築工程智能建造技術規程》，引導京津冀三地智能建造技術發展，為提高京津冀地區智能建造標準化應用水平提供支撐。



智能建造產業體系加快構建。在產業鏈構建方面，武漢、深圳、佛山建立產業鏈工作機制，加速上下游企業聚集融合。比如，佛山持續培育發展建築機器人應用示範區，以1家“鏈主”龍頭企業，3家建築機器人應用企業，8家建築機器人產業協同企業組成產業集群，牽動上下游超20多家建築機器人研發、生產配套、培訓、應用企業，2024年共完成銷售額超5000萬元。在新興產業培育方面，重慶建立重點企業和重大場景應用項目推介機制，指導9家建築機器人企業研發墻板安裝、水陸兩棲檢測、點雲掃描等6款建築機器人，同時依托試點項目加大推廣應用力度，全年相關產品銷售額超1000萬元。

