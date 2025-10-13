中評社北京10月13日電／據人民日報報導，中國人民銀行已與三十二個國家和地區簽署協議



本幣互換對我國經濟有何作用



9月，中國人民銀行與歐央行、瑞士央行、匈牙利央行續簽雙邊本幣互換協議；8月18日，與泰國銀行續簽雙邊本幣互換協議；5月13日，與巴西央行續簽雙邊本幣互換協議……近年來，中國人民銀行持續深化對外貨幣金融合作，穩步推進雙邊本幣互換。據統計，今年內中國人民銀行已與8家外國央行簽署（含續簽）了雙邊本幣互換協議。



什麼是本幣互換？我國當前本幣互換情況如何？越來越多的本幣互換協議，將為經濟發展帶來哪些影響？針對社會關注的問題，記者採訪了上海金融與發展實驗室副主任、招聯首席研究員董希淼。



問：什麼是本幣互換？為什麼要進行本幣互換？



答：雙邊本幣互換是指兩國（地區）的中央銀行（貨幣當局）在互信基礎上建立的一種有抵押的融資安排，一方以本幣為質押，獲取另一方等值貨幣。



為了方便理解，我們可以把本幣互換想象成央行之間開立的一張“貨幣信用卡”。比如中歐雙方簽訂本幣互換協議後，當歐洲的銀行需要人民幣給企業支付從中國進口的貨款時，歐央行就可以動用這張“信用卡”，用即時匯率從中國人民銀行換取人民幣，到期之後，雙方再按原匯率換回貨幣並支付少量利息。



雙邊本幣互換在維護金融穩定、提供流動性支持、支持雙邊貿易和投資等多方面發揮著積極作用。以前中國企業在境外做生意，一般需要先把人民幣換成美元，再把美元換成對方的貨幣。匯率波動可能對利潤產生影響，還得交不少手續費。有了本幣互換，雙方做生意直接用本幣結算，既方便又免受美元匯率波動的影響。

