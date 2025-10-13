中國銀聯助力銀發經濟高質量發展

9月24日，政和縣楊源鄉楊源村老人鄭順總（中）介紹在“幸福里”社區的養老生活情況。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月13日電／據新華網報導，中國銀聯積極響應人口老齡化國家戰略，聯合銀行、機構、商戶等產業各方，響應民政部門養老服務工作部署。銀聯以支付服務為核心，助力“銀發經濟”高質量發展，為養老金融注入新動能。



支付安全保障 讓失能照護補貼精準直達



10月10日，民政部表示，中央財政已下達第一批養老服務消費補貼補助資金11.6億元，這是我國首次在全國範圍內，面向全體中度以上失能老年人實施養老服務消費補貼項目。在民政部的統籌指導下，中國銀聯充分踐行金融工作的政治性、人民性，發揮國家金融基礎設施作用，為消費券在養老照護場景的順暢使用提供堅實保障。



“我們最怕流程複雜、到賬慢，現在用銀聯渠道支付，手續費有優惠，結算也快，我們能更安心地服務老人。”一家社區養老機構的負責人表示。中國銀聯通過構建全流程風控體系和實施降費讓利，既守住了老人的錢袋子，也切實減輕了養老服務機構的運營壓力。同時，銀聯支持二維碼、社保卡、銀行卡、刷臉等多種支付方式，特別保留老年人熟悉的刷卡支付，有效彌合數字鴻溝，讓政策溫暖在支付“最後一公裡”無障礙傳遞。



暖心助餐工程 讓老年人吃出幸福滋味



在社區養老服務領域，養老助餐作為“六助”服務的關鍵組成部分正加速布局。通過提供社保卡、人臉識別等多元就餐支付方式，中國銀聯已助力政府發放助餐補貼逾2.8億元，例如在青島地區，每天有近13萬老人通過銀聯的養老助餐系統享受政府的補貼，感受著舌尖上的溫暖和政府的暖心關愛。



為使更多老年人在家門口就能便捷享受到實惠、營養的就餐服務，截至2025年年底，銀聯已在青島、天津、上海、北京、福建、大連、廣西、江蘇、浙江、安徽、江西、深圳、湖南、廣東、湖北、西藏等全國36個地區落地養老助餐點。

