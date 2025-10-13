【
特朗普稱加沙地帶“戰爭已結束”
http://www.CRNTT.com
2025-10-13 17:11:40
中評社北京10月13日電／據新華社報導，美國總統特朗普12日稱加沙地帶的“戰爭已經結束”，當地局勢將“正常化”。以色列總理內塔尼亞胡同一天發表聲明說，以色列已做好準備，隨時接收所有以方被扣押人員。
特朗普12日啟程前往中東。他在“空軍一號”上告訴隨行記者：“你們知道，戰爭已經結束。”當被問到對當地局勢前景預期時，他說：“我想會正常化。”
特朗普計劃於13日上午飛抵以色列，將在以色列議會發表演講、會見被扣押人員家屬，然後前往埃及參加簽字儀式，“宣告加沙戰爭終結”、出席“沙姆沙伊赫和平峰會”。
