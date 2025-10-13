透視杭州靈伴科技的科創之道

中評社北京10月13日電／據新華社報導，“我的發言稿就在眼鏡裡。”今年初的一次演講上，杭州靈伴科技有限公司（Rokid）創始人兼首席執行官祝銘明指著自己佩戴的黑框眼鏡說，言語中透著自豪。



看似普通的眼鏡，可以實時提詞、拍照、錄音、導航……這款主打增強現實（AR）+人工智能（AI）的智能眼鏡，吸引了線上線下關注。



如今，Rokid智能眼鏡產品已銷售至80餘個國家和地區，消費級產品累計出貨超30萬台，用戶復購率高達35%，公司也參與制定了多項國際標準。



沒有前人探路，這家科創企業成功從“無人區”拼殺出來，以創業初心持續推動技術突破，讓智能眼鏡越來越多走進大眾的日常生活，並有望重構未來人機交互新方式。



出發：迎著技術“初春”的寒冷與希望



當一項新科技初露端倪，人們只能看到朦朧的希冀，此時義無反顧投入其中，考驗的是眼光、勇氣和定力。



“現在大家說起AR、AI很日常，但在10多年前，很多人覺得這很‘魔幻’。”祝銘明說，13年前，他曾在朋友圈寫下“對這個領域一無所知”，但之後他和團隊仍然決定闖入這個領域，於2014年正式成立Rokid。



Rokid，即“Robot+Kid”（機器人+小孩）。“剛創立Rokid時，就設想要讓年輕人聚集在一起，一起參與科技的未來。”祝銘明說。



彼時，全球AR技術仍處於探索階段，而國內產業鏈幾乎是空白。面對“無經驗可循、無標準可依”的現實境遇，Rokid選擇了一條“全棧自研”的艱難道路。

