巴基斯坦與阿富汗交火　誰在勸和誰在攪和

中評社北京10月13日電／據新華社報導， 巴基斯坦和阿富汗均證實，雙方11日深夜至12日凌晨在邊境地區交火，造成人員傷亡。按照多家媒體說法，這是阿富汗塔利班2021年重新掌權後，這兩個相鄰國家之間爆發的最激烈衝突。



雙方都稱當晚行動為“反擊”，譴責對方挑釁，並且關閉了邊境口岸。沙特阿拉伯、卡塔爾等國呼籲雙方保持克制，避免局勢升級



巴基斯坦三軍新聞局12日發表聲明說，11日深夜至12日凌晨，恐怖組織“巴基斯坦塔利班”武裝分子在巴阿邊境地區對巴方發動襲擊，巴安全部隊進行反擊，至少打死200名武裝分子。交火造成巴安全部隊23人死亡、29人受傷。



聲明說，巴軍方還精準打擊了阿方軍隊營地和哨所、“巴基斯坦塔利班”“俾路支解放武裝”以及極端組織“伊斯蘭國”在阿境內的恐怖分子訓練基地和支持網絡，摧毀了巴阿邊境地區多個阿方軍隊營地，阿方一側21個哨所陣地被巴方“短暫”占領。



巴基斯坦總理夏巴茲12日發表聲明說，巴方強烈譴責“阿富汗在巴阿邊境地區的挑釁行為”，巴軍方已對阿方的進攻行為作出強有力回擊。巴總統扎爾達里當天也發表聲明，強調巴方在國家主權問題上絕不會作出任何讓步。



阿富汗政府發言人穆賈希德12日在記者會上說，在11日夜間阿方於阿巴邊境地區展開的反擊行動中，巴方58人死亡、30人受傷，阿方9人死亡、16人受傷。據阿富汗軍方聲明，“報復行動已經結束，並且取得了成功”。



穆賈希德表示，任何人若侵犯阿富汗領土，阿政府及人民都將予以回應，捍衛國家主權，但阿方“更傾向於通過對話解決一切問題”。

