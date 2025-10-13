劉少昂上演“絕殺”中國短道隊贏新賽季首金

圖為劉少昂短道比賽。（圖片來源：國際滑聯） 中評社北京10月13日電／據新華社綜合國際滑聯官網消息，2025－2026賽季國際滑聯短道速滑世界巡回賽暨米蘭冬奧會資格賽蒙特利爾站當地時間12日收官，中國隊在混合團體接力項目中奪冠，收穫新賽季首枚金牌。



2000米混合接力A組決賽，中國隊派出孫龍、劉少昂、王欣然和張楚桐出戰。比賽全程跌宕起伏，領滑位置多次易主，最終劉少昂在最後一圈利用彎道機會從內道連超兩人，完成“絕殺”，中國隊以2分39秒528奪金。荷蘭隊和加拿大隊分獲二、三名，韓國隊被判犯規。



除混合團體接力金牌外，中國隊在最後一個比賽日還收穫1銀1銅。



在男子1000米比賽中，劉少昂從四分之一決賽一路過關斬將，闖進A組決賽，最終以1分30秒628收穫一枚銅牌，隊友孫龍排名第四。意大利名將西蓋爾奪得金牌，韓國選手林鐘彥獲得銀牌。



男子5000米接力A組決賽中，由孫龍、劉少昂、張柏浩和李文龍組成的中國隊滑出6分51秒160的成績，摘得銀牌。該項目冠軍歸屬韓國隊，意大利隊獲得季軍。



當日還產生了兩枚女子項目金牌。女子500米項目中，中國選手王欣然和張楚桐分別獲得小組第五和第四名，止步四分之一決賽，荷蘭選手貝爾塞伯奪金；臧一澤晉級女子1500米B組決賽，最終名列第七，加拿大選手薩羅奪得該項目金牌。



本站賽事至此全部結束，中國隊以1金1銀2銅的成績收官。加拿大隊和韓國隊分別在三個項目上稱雄，中國隊、荷蘭隊和意大利隊在其餘三個項目中平分金牌。下一站賽事將於當地時間16日至19日繼續在加拿大蒙特利爾舉行。