兩岸同胞感受相互情誼綿延不斷

中評社北京10月13日電／據新華社報導，“來了五天，台灣人真的很熱情，在捷運站問了一下路，我走了很遠以後那個老爺爺還追上來和我說，我怕你找不到，所以再來講多一次。”大陸網友林允近日在社交媒體上分享了在台旅遊的暖心時刻。



林允目前在日本留學，這次是從日本直接到台灣旅遊。令林允沒想到的是，這條貼文發布後收到了更多台灣網友的善意，截至目前，留言、點贊、轉發已經破千。點贊最高的一條留言寫道：“天氣變涼了，給我再來。”還有留言寫道：“謝謝你，兩岸就是要多交流”“歡迎下次繼續光臨”“兩岸同胞是一家人，歡迎常來台灣旅遊”……



儘管受到台當局干擾阻撓，但是兩岸民眾期盼常來常往、走近走親的心願並未改變，兩岸同胞之間的情誼雙向奔赴。



台北市民許先生對今年上半年的上海、蘇州、杭州之旅印象深刻。他告訴記者，有人幫他在手機上下載微信、支付寶等移動支付軟件，有人教他如何購買高鐵票和乘車，還有人給他推薦了不少好吃好玩的地方。“大陸民眾太熱情了，讓我非常感動。我計劃明年再去大陸玩。”他說。



記者在島內多個場合的採訪中，能充分感受到台灣民眾對大陸濃濃的情誼和向往。當大陸京劇名家赴台演出時，有台灣戲迷等待簽名合影、獻花祝賀，表達對演出和演員的喜愛。兩岸非物質文化遺產月活動中，許多台灣民眾仔細欣賞來自大陸的非遺展品，還有人特意搜集資料和指南，為大陸之旅計劃行程。兩岸龍舟同場競技時，台灣隊員與大陸隊員互相加油、打氣，賽出好成績時共同歡慶。



台北出租車司機吳先生知道記者從大陸來，特意推薦了幾處自己和家人在陽明山上看夜景的“秘境”：“你去那裡看，保證很美。”高雄李小姐聽到記者來自北京，笑著打趣：“從北京來口音怎麼沒有帶兒話音？”年過七旬的新北市民劉先生告訴記者，自己很喜歡通過抖音等新媒體平台關注大陸新聞，認為“大陸現在越來越好，尤其是在科技領域有很多創新，很了不起”。



在蘇州的小橋流水間體驗江南之美，在山西看古建賞文物領略中華文化魅力，在重慶的立體環游交通網中感受“8D之城”的魔幻……近年來，不少台灣民眾赴大陸游覽名勝古跡、品嘗美食、感受中華文化之美。今年上半年，台灣居民赴大陸旅遊超150萬人次。

