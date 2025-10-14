10月13日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月14日電（記者 海涵）外交部發言人林劍13日主持例行記者會並回答中外記者提問。以下是問答全文：



林劍：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯將於10月14日至15日對中國進行正式訪問。



總台央視記者：全球婦女峰會今天上午在北京開幕，習近平主席出席開幕式並發表主旨講話。發言人能否介紹更多情況？



林劍：今天上午，中國國家主席習近平在北京出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話。



習近平主席指出，30年前，北京世婦會通過了具有里程碑意義的《北京宣言》和《行動綱領》，將性別平等刻入時代議程。30年來，在北京世婦會精神指引下，全球婦女事業蓬勃發展。追求男女平等已經成為國際社會普遍共識，婦女生存和發展環境持續優化，婦女賦權取得顯著進步。



習近平主席強調，當前，婦女全面發展仍然面臨複雜挑戰，實現男女平等任重道遠。我們要重溫北京世婦會初心，為加速婦女全面發展新進程凝聚更廣泛共識、開辟更廣闊道路、採取更務實行動，共同營造有利於婦女成長發展的良好環境，共同培育推動婦女事業高質量發展的強勁動能，共同構建保障婦女權益的治理格局，共同書寫促進全球婦女合作的嶄新篇章。



習近平主席指出，中國堅持將婦女事業融入中國式現代化宏闊實踐，積極以自身發展為全球婦女事業提供機遇和保障。未來5年，中方將再向聯合國婦女署捐款1000萬美元；提供1億美元全球發展和南南合作基金額度，同國際組織合作實施促進婦女和女童發展合作項目；以婦女和女童為優先受益對象，在民生發展領域援助1000個“小而美”項目；邀請5萬名婦女來華交流研修；設立“全球婦女能力建設中心”，合作培養更多女性傑出人才。