外交部：菲方蓄意侵權挑釁是局勢緊張的根源

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月14日電（記者 海涵）外交部發言人林劍13日在例行記者會上表示，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源。



有記者提問說，菲律賓上周末表示，一艘中國船只在南海故意衝撞一艘菲律賓公務船，導致該船遭到結構性損壞，無人員受傷。中國海警表示對非法闖入南沙群島附近海域的菲方船只進行了驅離。外交部對此有何回應？



林劍表示，中國海警已就此發表談話並公布了現場視頻。事實勝於雄辯，是非曲直清清楚楚，不容歪曲顛倒。



林劍指出，中業島、鐵線礁、渚碧礁都是中國南沙群島的一部分，是中國領土。近日，菲律賓有組織、有預謀地糾集大量船只到中國南沙群島有關海域挑釁滋事。其中，菲方公務船多次危險航行並衝闖渚碧礁附近海域，導致雙方船只發生擦碰。菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重威脅中方船只和人員安全，嚴重破壞海上和平穩定，是造成海上事態的肇事者和責任方。中方採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，正當合法，無可非議。



林劍強調，事實再次證明，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，不要挑戰中方維護自身領土主權和海域權益的堅定決心。

