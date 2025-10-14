巴鐵不鐵？外交部辟謠：鐵杆友誼歷久彌堅

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月14日電（記者 海涵）“‘巴鐵’不鐵？”近日，有自媒體稱“中國出招反制巴基斯坦向美國出口稀土”。對此，外交部發言人林劍在13日例行記者會上進行辟謠。他指出，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，兩國鐵杆友誼歷久彌堅。雙方始終保持高度戰略互信，在事關雙方共同利益的重大問題上密切溝通。



有記者提問說，近日，有媒體報導，巴基斯坦利用中國設備和技術向美國出口稀土，觸發了中國出台嚴格管控稀土相關技術出口的新規，部分自媒體發表視頻和文章，稱“巴基斯坦向美國贈送稀土樣品並同意開展稀土合作”、“中國出招反制巴基斯坦向美國出口稀土”。請問發言人對此有何評論？



林劍說，據我所知，關於巴美礦產合作的事，中巴雙方有溝通，巴方強調，巴方與美方的交往絕不會損害中方利益和中巴合作。巴方領導人向美方領導人展示和贈送的礦石，是工作人員購買的巴寶石原礦樣品。你剛才提到的相關報導或是不瞭解實情，或是捕風捉影，甚至是挑撥離間，是缺乏根據的。



林劍表示，中方日前發布的關於稀土等相關物項的出口管制措施，與巴基斯坦沒有任何關聯，這是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法，旨在更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。

