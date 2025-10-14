上研院研討會：中美關係的“拐點”來了嗎？

上海國際問題研究院院長陳東曉致歡迎辭（中評社 陳思遠攝） 中評社上海10月14日電（記者 陳思遠）2025年10月13日，上海國際問題研究院台港澳研究所、美國研究中心聯合舉辦“中美關係的‘拐點’來了嗎？”研討會，來自清華大學、中國社會科學院、復旦大學等國內頂尖智庫及高校的資深學者，與上海國際問題研究院專家團隊齊聚一堂，圍繞中美關係最新動向展開深度研討。會議得到中評社、澎湃新聞、中國社科報等多家權威媒體的關注和報導。



研討會開幕式由上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群主持，上海國際問題研究院院長陳東曉致歡迎辭。陳東曉院長指出，對中美關係的分析應立足於塑造和約束其走向的結構性因素，包括國際體系長周期演變、兩國綜合國力客觀變化、相互主觀認知、重大突發事件影響、內政事項以及決策流程等關鍵維度。



在首節議題“中美關係的‘拐點’來了嗎？”中。參會專家圍繞特朗普政府第二任期以來美國內政演變趨勢、對華政策新動向、中美關係中的不確定性，以及“拐點”判定的關鍵標準進行了討論。第二節專題研討聚焦“中美關係中的台灣問題”，學者們圍繞特朗普2.0時期對台政策新特點、美國保守主義轉向對台海議題的影響，以及美國與其盟友在台灣問題上的協調動向展開深入交流。在第三節“峰會後的中美關係走向”討論中，專家們就中美經貿談判進程、關鍵礦產資源博弈、兩軍關係發展等議題展開多角度探討。最後一場研討以“政策思考和建議”為核心，學者們圍繞“特朗普主義”與民族主義對中美關係的影響、如何主動塑造穩定可控的雙邊關係等議題提出各自看法和前瞻性建議。



上海國際問題研究院美國研究中心主任吳蒓思在閉幕總結中高度評價本次研討會的豐碩成果。她指出，會議討論為理解當前複雜深刻演變的中美關係提供了多元而深刻的視角，也為上海國際問題研究院台港澳研究所與美國研究中心即將發布的創新工程報告提供了重要參考與建議。

