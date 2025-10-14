打卡《繁花》取景地和平飯店　體驗上海風情

和平飯店的旋轉門、“和平飯店 PEACE HOTEL”綠色門頭與《繁花》劇中場景幾無二致（中評社 陳思遠攝） 中評社上海10月14日電（記者 陳思遠）電視劇《繁花》的熱播，讓和平飯店、黃河路、外灘27號等上海地標成為跨兩岸的熱門打卡地。其中，和平飯店標誌性的墨綠色金字塔銅頂，在南京路與外灘的交匯處矗立近百年，如今門前絡繹不絕的合影人群，為這片百年商街注入了鮮活的時代氣息。



這座坐落於南京東路20號的建築，始建於1929年，原名華懋飯店。其建築風格融合了裝飾藝術派的幾何美學與芝加哥學派的現代特質，外墻以花崗石貼面，塔頂環繞著圖騰式裝飾，盡顯“遠東第一樓”的氣派。



上世紀30年代，正是華懋飯店的黃金歲月，這裡堪稱全球名流的“上海會客廳”：喜劇大師卓別林攜妻子寶蓮·高黛曾下榻西班牙套房；英國劇作家諾埃爾・科沃德在英國套房完成了經典戲劇《私人生活》的創作；魯迅也曾在此會見英國學者，留下文化交流的珍貴印記。



1956年，華懋飯店與南側的匯中飯店合併，正式定名“和平飯店”，南北兩樓相得益彰，共同構成如今的地標格局。1996年，和平飯店作為外灘建築群的核心組成部分，被列入全國重點文物保護單位；2007至2010年的大修工程更是精心呵護歷史風貌，不僅完整保留了瓦楞紫銅屋面、八角中庭等標誌性元素，更讓九國套房的異域格調、沙遜閣的傳奇故事得以延續，讓老建築煥發新生。



如今漫步南京路東段，和平飯店的旋轉門、“和平飯店 PEACE HOTEL”綠色門頭與《繁花》劇中場景幾無二致，唯有熙攘的遊客為這份復古質感注入了鮮活人氣。不少遊客走進飯店，還會特意尋覓劇中“寶總”的足跡，感受老上海的摩登韵味。



《繁花》也曾在台灣引發追劇狂潮，不少台灣青年紛紛專程赴滬，在和平飯店等地追尋劇情足跡，如今這些景點依然成為了兩岸青年共享的文化符號。

