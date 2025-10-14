中評鏡頭：外灘游人如織　夜色裡賞都市風華

上海陸家嘴夜景，盡顯都市繁華（中評社 陳思遠攝） 中評社上海10月14日電（記者 陳思遠）中秋過後，受西北太平洋副熱帶高壓持續影響，上海仍被“秋老虎”籠罩，高溫天氣不見消退，絲毫未有秋日涼意。若從已入秋冬之涼的北京搭乘高鐵南下抵滬，恍若從“初冬”穿越至“盛夏”，行李箱中備好夏裝與薄外套應對溫差，成為旅客的出行常態。



踏入上海，國際化大都市的氣息撲面而來——錯落有致的現代樓宇盡顯設計巧思，鱗次櫛比間勾勒出繁華天際線。而要說最吸引中外遊客的地標，當屬黃浦區的外灘。每至夜幕降臨，這裡便成為滬上最熱鬧的打卡地，東方明珠塔的璀璨燈光、萬國建築群的復古輪廓、黃浦江的粼粼波光交相輝映，讓這座東方都市的魅力愈發濃烈。



作為上海的“城市名片”，外灘位於黃浦區中山東一路，東臨黃浦江與陸家嘴隔江相望，西接上海近代金融文化的核心區域。其名稱源於“外黃浦灘”，因黃浦江下游灘塗地貌得名。1843年上海開埠後，這片區域於1844年被劃為英國租界，此後逐漸發展為近代上海的金融貿易中心，享有“東方華爾街”的美譽。1943年，外灘結束租界歷史，1945 年正式定名“中山東一路”，如今已成為收錄著城市記憶的全國重點文物保護單位核心組成部分。



沿南京東路向東漫步，寬闊的街道上滿是衣著時尚的遊客，沿街商鋪飄出的香氛氣息縈繞，為這座城市添了幾分精致韵味。



行至道路盡頭，便抵達外灘核心區域。抬頭望去，不遠處的東方明珠廣播電視塔格外醒目。這座總高468米的地標建築，以多筒結構為主體，由3根斜撐、3根立柱支撐，搭配塔座、下球體、5個小球體、上球體、太空艙及發射天線桅杆，夜幕中交替閃爍的藍紫燈光，讓其成為黃浦江畔最亮眼的景致。

