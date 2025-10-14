快評：“抺紅”惹反感　可能輪得更慘

中評社快評／中國國民黨主席選舉倒數4天，有候選人不斷發表政見，爭取支持，說到聲音嘶啞；有候選人及其支持者則不斷搞“抹紅”，破壞國民黨團結，並拖大陸下水。選舉格調或技倆一目了然，搞“抺紅”者惹起反感，引發眾怒，大有可能輪得更慘。



什麼是“抺紅”？就是給對手扣上“親共”、“中共同路人”、“賣台集團”的紅帽子，讓對手變成“票房毒藥”。過去多年，“抹紅”是綠營的獨門暗器，藍營政治人物避之唯恐不及。如今，“抺紅”竟然出現在國民黨主席選舉，用以攻擊對手，讓人有錯亂、今夕何夕之感。更令人意外的是，今次搞“抹紅”的，是“老藍男”、政壇老鳥。他們何以淪落至此？！真替他們不值！



“抹紅”實質上也是抹黑，顛倒黑白、混淆事實，擾亂視聽。對被攻擊的對手而言，這是生安白造，惡意中傷；對大陸而言，這是造謠汙衊，蠱惑群眾、挑起事端。



為什麼要搞“抹紅”？首先是居心不良，其次是選情告急，第三是腦子進水。以上三點，國民黨黨員、關注選情的其他民眾，都看得清楚，識得分辨。“抹紅”不得人心，民意昭昭明甚！



大陸沒有介入國民黨主席選舉，大陸重視的是國民黨的政策，而非特定候選人。誣指大陸介入黨主席選舉，還要台灣“國安”單位查清楚，其心可誅，其行可鄙。“抹紅”如同造謠誹謗，以破壞為目的，應受懲戒，不能對其沉默和縱容。