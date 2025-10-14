美政府“停擺”第13天　財長說開始影響經濟

中評社香港10月14日電／美國聯邦政府“停擺”13日進入第13天，財政部長貝森特表示，這一輪“停擺”已開始影響國家經濟。



新華社報導，貝森特當天在福克斯商業頻道一檔節目中說，“情況越來越嚴重”，政府“停擺”開始影響實體經濟，影響民眾生活。他說，為保證軍餉發放，聯邦政府不得不暫停支付其他聯邦僱員和服務機構員工的工資，其中包括史密森學會下屬博物館和國家動物園。



史密森學會在其網站宣佈，旗下數十家博物館、研究中心和國家動物園自12日起全部因政府“停擺”關閉。國家動物園網站說，園內動物“將繼續得到餵養和照顧”，不過動物直播將停止。



聯邦政府“停擺”影響在全美範圍持續蔓延。美國媒體報導，空中交通管制人員短缺造成更多航班延誤，12日全美近8000架次航班延誤，270多個航班取消。政府“停擺”還影響農戶補貼發放和小企業貸款。聯邦政府經濟數據推遲發佈導致企業難以制定未來規劃。



《今日美國報》網站報導，政府“停擺”使數百萬美國人依賴的國家洪水保險計劃“面臨癱瘓”。許多人因不能獲得聯邦洪災保險而無法辦理住房抵押貸款。許多房主可能會在沒有洪災保險的情況下面臨大西洋颶風季長達兩個月甚至更久的災害天氣。



美國會眾議院共和黨籍議長約翰遜13日繼續將引發“停擺”的財政僵局歸咎於民主黨，並警告說，美國“正在快速走向美國歷史上最長的政府停擺”。眾議院民主黨領袖傑弗里斯12日說，民主黨願意坐下來談，但共和黨依舊“我行我素”。



參議院共和黨領袖圖恩說，13日是美國公眾假期，參議院將於14日復會，預計當晚就臨時撥款法案舉行第八次表決。



美媒指出，“停擺”即將進入第三周，兩黨在醫保相關福利開支等核心分歧上仍不讓步，迅速達成妥協的前景渺茫。