習近平出席全球婦女峰會開幕式並發表講話

10月13日上午，國家主席習近平在北京國家會議中心出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月14日電／據新華社報導，10月13日上午，國家主席習近平在北京國家會議中心出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話。金秋時節，天朗氣清。國家會議中心會場內，各國國旗和聯合國旗幟組成恢弘旗陣。習近平和夫人彭麗媛同與會各國和國際組織代表團團長夫婦親切握手並合影留念。



在熱烈的掌聲中，習近平發表題為《弘揚北京世婦會精神 加速婦女全面發展新進程》的主旨講話。



習近平指出，婦女是人類文明的重要創造者、推動者、傳承者，推進婦女事業發展是國際社會的共同責任。30年前，北京世婦會確立“以行動謀求平等、發展與和平”的崇高目標，通過了具有里程碑意義的《北京宣言》和《行動綱領》，將性別平等刻入時代議程，激勵全世界的人們為之接續奮鬥。30年來，在北京世婦會精神指引下，全球婦女事業蓬勃發展，為人類文明進步增添了亮麗色彩。追求男女平等已經成為國際社會普遍共識，婦女賦權取得顯著進步，女性受教育水平不斷提高，在經濟、政治、文化、社會生活中發揮著更加重要的作用。一大批傑出女性走上國際舞台，演繹精彩人生、貢獻智慧力量。



習近平強調，當前，婦女全面發展仍然面臨複雜挑戰，實現男女平等任重道遠。展望未來，各方要重溫北京世婦會初心，為加速婦女全面發展新進程凝聚更廣泛共識、開辟更廣闊道路、採取更務實行動。習近平提出4點建議：



第一，共同營造有利於婦女成長發展的良好環境。要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，維護世界和平。加強對戰亂衝突、貧困災害地區婦女和女童的保護。健全和完善反暴力機制，堅決打擊針對婦女的一切形式的暴力行為。



第二，共同培育推動婦女事業高質量發展的強勁動能。要著力解決全球婦女發展不平衡不充分問題，讓全體婦女共享經濟全球化成果。以科技創新賦能婦女事業高質量發展，努力讓廣大婦女在世界現代化的大潮中人生出彩、夢想成真。

