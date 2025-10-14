經貿與地緣政局驟變　金價挑戰4150美元

中評社香港10月14日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，過去一周，加沙雖達成停火協議，但俄烏地緣風險猶存。法國與日本國內政治動蕩，前景不確定性增加。美國政府停擺進入第十天，白宮啟動永久性裁員程式，多部門受影響導致經濟數據發布受阻。橋水基金創始人達里奧（Ray Dalio）警告，債務問題日趨嚴峻，美國公共債務占國內生產總值達99%，債務增速與內外衝突正形成類似二戰前風險環境。



至於貿易方面，美國借“301條款”於本月14日起對中國船舶加征港口費，中國隨即宣布同日起對美國船舶徵收特別港務費作為反制，並實施稀土等出口管制。



關注聯儲本月議息



再看本周金融形勢，政治局勢與宏觀數據持續主導市場。美國政府停擺或導致9月消費者價格指數等通脹數據無法正常發布，擾動美聯儲10月底利率決策；中國進出口等重要經濟指標、日本與法國國內政治變數，俄烏及巴以衝突、美元波動等或引發避險需求；多國央行官員若釋放政策轉向信號，也可能引發對應貨幣短期波動。



此外，國際貿易摩擦若再度升級，進一步提振風險資產偏好。當前市場處於高度敏感階段，市場易受突發變數衝擊而方向瞬變，不確定性環境仍有利於貴金屬表現。



黃金技術分析方面，周線顯示金價偏離BOLL中軌且KD高位鈍化，日線BOLL通道向上但KD死亡交叉，短期仍有震蕩上攻機會。關鍵阻力每盎司4070至4107美元，突破後或挑戰4150美元；支撐位在3968至4003美元，守穩3968美元仍具上行潛力。