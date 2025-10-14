美濫加關稅　提防華爾街爆股災

IMF罕有地提出警告，美股潛在崩盤風險，市場大幅回調將拖累世界經濟。（大公報） 中評社香港10月14日電／特朗普出爾反爾，威脅對華加征100%關稅，引發金融市場震蕩，美股上周出現黑色星期五，從歷史高位急瀉，市值單日蒸發2萬億美元。美國濫加關稅想占盡全球便宜，只會損害自身利益，隨時成為刺破華爾街超級泡沫觸發點，釀成大股災。



大公報報導，美國濫加關稅政策損人不利己，已對就業市場、實體經濟造成衝擊，導致非農職位數目收縮，以及通脹加速至近3%，可是美股無視經濟走下坡的巨大風險，市場陷入非理性亢奮，瘋狂炒作，特別是英偉達（NVDA）、超微半導體（AMD）與OpenAI之間連番出現相互合作投資與持股的交易協議，這些都是有助炒高股價的財技，令投資者更加如痴如醉，不斷將美國科技股估值炒到天價水平，華爾街股市泡沫最終爆破將是無可避免，上周五美股經歷黑色星期五，市值蒸發2萬億美元。



值得留意的是，特朗普出爾反爾，關稅霸凌行為變本加厲，動輒加征關稅，升級關稅戰、貿易戰，隨時刺破華爾街超級泡沫。事實上，自今年9月中美在西班牙馬德里經貿會談以來，短短20多天，美國已出台一系列對華限制措施，將多間中國實體列入出口管制“實體清單”，任意擴大管制企業範圍，影響中方數千家企業，並執意落地對華海事、物流和造船業領域301措施。



保護主義衝擊國際經貿秩序



從上述舉動可見美國單邊主義、貿易保護主義氣焰囂張，嚴重損害中方正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序。此時美國反以中方加強稀土物項實施出口管製作借口，無理將對中方加征100%關稅，並對所有關鍵軟件實施出口管制。



不過，美國動輒以高額關稅進行威脅、占盡便宜做法不會得逞，中方也必將採取相應措施，維護自身正當權益，事實是美國經濟根本難以承受關稅戰升級衝擊，加上美國政府停擺，華爾街股市難逃暴跌厄運。



事實上，近期中國出台稀土磁體新規則，主要含有中國的稀土成分或是使用中國的稀土開採、冶煉及生產技術的磁體，外國企業出口時都要許可審查。其實，鑒於中重稀土等相關物項在軍事領域有重要應用，中國作為負責任大國，依法對相關物項實施出口管制。



美政府停擺危機未除



同時，中國對相關稀土物項實施出口管制不是禁止出口，相信對產業供應鏈影響非常有限，符合規定的申請將予以許可。因此，市場揣測特朗普突然變臉，威脅大幅加征中國關稅，目的為了增加即將舉行新一輪中美經貿會談的談判籌碼，但此舉隨時弄巧反拙，加速美元資產走資，釀成華爾街大股災。



令人不安的是，國際機構罕有發出美股大跌預警。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃警告，美股潛在崩盤風險，直言資產估值已接近25年前科網股泡沫時期的水平，市場大幅回調將拖累世界經濟。



穆迪推算美22州份陷衰退



此外，英倫銀行亦對美股高估值感到擔憂，提防市場對人工智能前景或美國聯儲局獨立性的信心急挫，金融市場會暴跌。同時，穆迪看淡美國經濟前景，直指目前美國約22個州正處於衰退或衰退邊緣，如果經濟疲弱情況進一步蔓延加州或紐約，美國將全面經濟衰退。這意味著美股存在恐慌性拋售風險。



美國三大指數上周五急跌，標普指數單日急挫2.7%，為半年來最大跌幅。由於市場對美國經濟急速下行、通脹逐步升溫、股市高估值的風險嚴重低估，華爾街股市泡沫化情況堪憂，美國有可能面臨史上最慘烈的大股災。