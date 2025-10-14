香港年宵市場10.27起競投

中評社香港10月14日電／大公報報導，2026年年宵市場將由明年2月11至17日，一連7天在14個地點舉行，共設915個濕貨攤位、647個幹貨攤位和26個快餐攤位。食環署昨日公布，2026年農曆年宵市場攤位將於10月27日（星期一）起分批公開競投。



維園快餐攤位底價約12萬元



濕貨攤位競投底價為380元至6530元，幹貨攤位（普通型）底價為450元至8540元，幹貨攤位（大型）底價為680元至約1.2萬元，快餐攤位底價為2290元至12.04萬元。港島、離島和九龍區有6個年宵市場，共有823個攤位供競投。



維園年宵市場攤位的競投將於10月27日、28日及30日3天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行。第一日競投快餐攤位和濕貨攤位；第二日及第三日競投幹貨攤位。



東湧達東路花園競投將於10月31日（星期五）舉行、花墟公園、長沙灣游樂場、觀塘游樂場及土瓜灣游樂場將於11月3至6日舉行。



新界區有8個年宵市場，共有533個濕貨攤位、226個幹貨攤位和6個快餐攤位。



競投人士可競投多於一個攤位。投得攤位後，須即時繳付成功出價的款額及親自以自己名義登記為有關攤位的獲許可人，並須即場簽署特許協議，否則會喪失獲得經營該攤位的權利。