四國擔保加沙停火　以哈交換被扣押人員

10月13日，在埃及沙姆沙伊赫，埃及總統塞西在峰會上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月14日電／據新華社報道，埃及、美國、土耳其和卡塔爾領導人13日晚簽署一份文件，為加沙地帶停火協議提供擔保。根據加沙停火第一階段協議，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）同一天交換被扣押人員。



多個國家和國際組織領導人13日晚在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行峰會，聚焦加沙地帶停火第一階段。會議期間，埃及總統塞西、美國總統特朗普、卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆和土耳其總統埃爾多安簽署一份文件。據埃及《金字塔報》等中東國家媒體報道，四國領導人在這份文件中以擔保方身份承諾支持加沙停火協議落實。



美國有綫電視新聞網援引美國白宮發布的內容報道，這份文件強調致力結束持續兩年的加沙衝突，闡述了以“希望”“安全”“和平”“繁榮”定義該地區的願景。文件重申，渴望通過外交途徑而非持續衝突解決未來爭端，稱該地區因此揭開了“新篇章”。不過，報道認為，對於如何實現上述目標，這份文件“缺乏細節”。



根據埃及總統府發表的聲明，這場峰會強調，國際社會必須合作，提供一切必要手段，確保停火協議條款得到落實並保持其連續性，包括推動加沙地帶全面停火、完成被扣押人員和囚犯交換、實現以色列撤軍以及人道主義援助進入加沙。塞西在峰會致辭中強調，“兩國方案”是實現巴勒斯坦人與以色列人和平共存的唯一途徑。



特朗普稱，一些與會國家領導人有意加入美方所提“20點計劃”擬就戰後監督加沙地帶設立的“和平委員會”。他表示，與會國家同意，加沙重建的必要條件是加沙非軍事化，還需要建立一支新的民警部隊維持治安。



哈馬斯未派代表參會。巴勒斯坦總統阿巴斯參會，並與特朗普短暫會面。



以色列總理內塔尼亞胡以一個猶太教節日當晚開始為由，在最後一刻取消參會行程。據以色列第12頻道電視台報道，背後原因是內塔尼亞胡不想因為與阿巴斯、埃爾多安等領導人同場參會而得罪國內支持者和右翼盟友。

