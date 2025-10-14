中大追蹤研究近20年：妊娠糖尿影響下一代

參與中大追蹤研究的謝女士（左）及彭女士（中）均在懷孕期間患上妊娠糖尿病。（大公報） 中評社香港10月14日電／大公報報導，香港中文大學（中大）醫學院最近發表三項研究，為懷孕期高血糖對孕婦及其子女的長遠影響提供新見解。研究團隊追蹤逾500對母嬰組合近20年，發現患有妊娠糖尿病（GDM）的孕婦所生子女，在成年初期更常出現肥胖及血糖水平異常；若母親在孕期同時超重，其子女在童年時期出現體脂積聚的風險更顯著上升。團隊強調，母體代謝健康對下一代影響深遠，應及早介入並持續跟進。



妊娠期高血糖指孕期出現異常高血糖水平，當中約八成屬妊娠糖尿，為懷孕狀態引發的暫時性高血糖。在香港，估計每六名孕婦便有一人患妊娠糖尿病。相關文獻已指出，患妊娠糖尿的婦女日後罹患糖尿病的風險較一般孕婦高七至十倍，但對其下一代長遠代謝健康的影響仍待釐清。



中大團隊於首項長期追蹤研究中，涵蓋506對母嬰組合，由出生追蹤至成年早期。結果顯示，妊娠糖尿孕婦所生子女在成年早期較常出現血糖異常，且孕期母體血糖水平愈高，子女日後出現血糖異常風險愈高，此關聯並不限於確診妊娠糖尿者，孕期血糖偏高亦令子女在幼年階段出現超重或肥胖的風險增加約五成。相關成果刊於國際期刊《糖尿病學》（Diabetologia）。



團隊發表的第二項研究進一步指出，若孕婦在懷孕期間同時有妊娠糖尿及超重，其子女從出生至7歲，以及11至14歲期間，出現體脂積聚的風險，是沒有相關代謝問題孕婦所生子女的約七倍，突顯“母體營養過剩”對下一代健康發展的潛在長遠影響。該研究亦刊於《糖尿病學》。

