長三角一體化湧動發展新活力

中評社北京10月14日電／據新華社報導，金秋時節，稻香蟹肥。豐收秋景裡的長三角，湧動著蓬勃的發展活力。曾經“多不管”的毗鄰區，正變身為城鄉融合發展的熱點區；科技創新和產業創新融合，正隨著行政壁壘的打破和制度的完善日益深化；城鄉融合與協同創新的快速推進，正成為長三角一體化高質量發展的有力驅動。



毗鄰區變身城鄉融合熱點區



安徽馬鞍山市博望區丹陽鎮和江蘇南京市江寧區丹陽社區僅一巷之隔，原本是社會治理的末端，卻隨著蘇皖“兩省一街”丹陽警務室的設立，成為跨省融合、高效治理的新樣本。



近日，戶籍在南京、工作在馬鞍山的吳先生到警務室辦居住證，因忘帶身份證擔心白跑一趟，不料在“江蘇綜合窗口”核驗身份後，就能在“安徽綜合窗口”辦理居住證。



以治理融合為發力點，長三角城鄉融合持續深化。近年來，安徽對標滬蘇浙，利用人才交流、人才自由流動等合作方式，充分發揮區域協調機製作用，讓毗鄰區發展水平得到顯著提升。



上午9點多，上海遊客徐女士已在山塘老街吃完早飯，拎著浙江平湖的“老鼎豐”玫瑰米醋在咖啡店歇腳。“半個小時就在浙江、上海走了個來回，這樣的跨省漫游太奇妙了！”



浙江平湖市廣陳鎮山塘村黨總支書記金建東說，山塘老街橫跨浙滬，曾因行政區劃分割發展受困。2016年，浙滬兩地啟動“明月山塘”景區建設，統一建築風貌、共享旅遊資源、聯合招商運營，老街修舊如舊，商鋪業態互補，遊客漫步其間已感受不到省界的存在。



城鄉融合創造的是發展效益，縮小的是發展差距。上海金山區與浙江平湖市不僅打通商業街，還在毗鄰地區發展高附加值農業新產品，努力實現跨省合作共贏。

