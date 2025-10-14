廈門大學：汲取文化力量　傳承奮進精神

中評社北京10月14日電／據新華社報導，題：汲取文化力量 傳承奮進精神



在廈門大學人類博物館讀懂人類與海洋的關係，在四川大學博物館探源古蜀文明，在中南大學地質博物館裡追尋地質報國足跡……一座座高校博物館珍藏著歷史的文明記憶，承載著百年間學術精神的薪火相傳，將信仰的種子播撒在莘莘學子心間。



芙蓉湖畔，廈門大學人類博物館掩映在一片蒼翠中，參觀者絡繹不絕。



它是中國大陸唯一一所集人類學、考古學、民族學於一體的高校專科博物館，30多個門類的萬餘件藏品，講述著海洋文化、海峽兩岸以及海上絲綢之路的深厚內涵與歷史聯繫。



“博物館豐富的藏品資源，不僅在提供專業化公共文化服務方面發揮著獨特作用，更是校園裡的‘第二課堂’。”廈門大學檔案館館長兼文博管理中心主任王瑛慧介紹說。



每年新生開學季，數千名廈大學子走進人類博物館，感受中華文化瑰寶的魅力；博物館開設《四時有趣——廈大文物裡的春夏秋冬》等課程，將科普帶進中小學校園，讓學生領略中華文化之美。



豐富的展陳活動，將深邃的文化力量注入學生心間。許多學生從聆聽者變成了講述者。廈門大學世界史專業研二學生周逸馳是博物館的志願講解員，“每件文物都是時光的切片，通過瞭解其中的歷史文化內涵、講解文物背後的故事，加深了我對所學專業的理解，增強了文化自信與自豪感”。



千里之外的錦江之畔，四川大學博物館沿江而建。走進這座中國西南地區建立最早的綜合性博物館，如同翻閱一本打開的西南“百科全書”。



國寶大熊貓標本、戰國虎鈕錞於、彝族武士鎧甲……從一件件文物、一個個動植物標本、一份份珍貴的檔案資料中，可以觀覽瑰麗的西南歷史文化和多彩民族風情，回望老成都的市井生活，探尋橫斷山區的山川風物與生物多樣性。