李強分別會見加納總統、斯里蘭卡總理

中評社北京10月14日電／據新華社報導，國務院總理李強10月13日下午在北京釣魚台國賓館會見來華出席全球婦女峰會的加納總統馬哈馬。



李強表示，長期以來，中加始終真誠友好、相互支持，兩國傳統友誼歷久彌堅。去年，中加關係提升為戰略夥伴關係，兩國各領域合作發展迎來新的契機。習近平主席將同總統先生舉行會晤，就進一步深化中加關係擘畫新的藍圖。中方願同加方一道賡續傳統友誼，拓展務實合作，推動中加戰略夥伴關係走深走實，為兩國人民帶來更多福祉。



李強指出，中方堅定支持加方走符合本國國情的發展道路，願同加方繼續高質量共建“一帶一路”，深化貿易投資、基礎設施建設、農漁業、能源等領域合作，朝著實現現代化的目標攜手前行。期待用好中方對非洲建交國100%稅目產品零關稅政策，開辟中加經貿合作新前景。雙方要以2026年“中非人文交流年”為契機，促進教育、文化、旅遊、衛生等領域合作，提升民眾對中加友好合作的獲得感。中加同為全球南方重要國家，應當加強協調配合，推動各國一道維護多邊主義和自由貿易，反對單邊主義和保護主義，捍衛國際社會的共同利益。



馬哈馬高度評價習近平主席在全球婦女峰會開幕式上發表的重要講話，祝賀峰會取得圓滿成功。馬哈馬表示，加納是非洲第一批同新中國建交的國家。加方由衷感謝中國長期以來提供的寶貴支持和幫助，讚賞中方對非洲建交國產品零關稅政策。加方將堅定恪守一個中國原則，期待以慶祝兩國建交65周年為契機，加強雙方高層往來，在“一帶一路”倡議和中非合作論壇框架內，促進貿易、投資、基建、能源、農業、礦業等領域合作，探索數字經濟、人工智能等新增長點，密切人文交流。加方支持習近平主席提出的全球治理倡議，願同中方深化多邊協作，堅定捍衛多邊主義，維護國際公平正義。



吳政隆參加會見。