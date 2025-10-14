各地廣泛開展少先隊建隊紀念日主題活動

中評社北京10月14日電／據人民日報報導，10月13日是中國少年先鋒隊建隊76周年紀念日。共青團中央、全國少工委部署開展“強國復興有我 爭當新時代好少年”主題活動，各地少先隊通過豐富多彩的活動，教育引導廣大少先隊員爭當愛黨愛國、勤奮好學、全面發展的新時代好少年。



激發強國志向。在北京，景山學校在中國共產黨歷史展覽館舉辦新隊員入隊、初中少先隊建隊儀式，少先隊員們通過參觀展覽，堅定聽黨話、跟黨走的決心。在新疆，主題隊日活動在阿圖什市哈拉峻鄉謝依特小學舉行，黨員代表、團員代表、老隊員代表為新隊員佩戴紅領巾。西部計劃志願者、“紅領巾講解員”深情講述高原官兵守護界碑、戍邊巡邏的感人故事，激勵少先隊員增強國防意識、弘揚愛國主義精神。



涵養家國情懷。在福建廈門市青少年宮、紅領巾主題教育基地，隊員們共同觀看兒童劇，沉浸式瞭解少先隊光榮歷史。在紅領巾的重要發源地江西萍鄉市安源區，少先隊員深情演繹紅色情景劇，一批新隊員光榮加入少先隊。在雲南，“紅領巾講解員”聲情並茂講述雲嶺大地的紅色歷史與革命故事，展現新時代少先隊員銘記歷史、勇擔使命的精神風貌。



凝聚前進力量。在山西，《小小石榴籽·童心向未來》隊課溫情開講，少先隊員們圍坐在一起交流，種下民族團結的種子。廣西以“線下主會場＋線上雲聯動”方式，聯合內蒙古、西藏、寧夏、新疆等地的少先隊員代表，同唱一首歌、同上一堂課、同寫一封信，共同唱響“強國復興有我”的少年強音。