網評：特色產業喚醒新疆沃野

特色產業喚醒新疆沃野



來源：人民日報 作者：李亞楠



奇台縣的小麥，形成從田間到餐桌的全產業鏈，風吹麥浪還引來游人如織；伽師縣的新梅，被25家龍頭企業轉化為22種精深加工產品；疏勒縣的食用菌幹品，飛到千裡之外的山東幹貨市場……新疆廣袤的田野鄉間，一場深刻的變革正悄然發生。



新疆特色農產品產業蓬勃發展帶來啟示：以市場為導向種、以品牌為引擎賣，延長農業產業鏈、提升產業附加值，是推進農業農村現代化和鄉村全面振興的有效路徑。



從高產量到高品質、高標準，“種得好”的內涵正在發生變化。長久以來，新疆的農業發展受制於“原字號”“初加工”，優質的農產品多以初級形態廉價銷售，群眾增收乏力，產業鏈脆弱且抗風險能力不足。這種“守著寶貝過窮日子”的困境，制約鄉村發展的潛能釋放。突破傳統思維，才能提升附加值，向產業鏈、價值鏈的高端攀升。



精深加工是“轉換器”。曾因保鮮期短而遭遇果商壓價的新梅，如今被搶著收，小果、次果變成了果醬、果酒，價格翻了幾番。這巨大的“反差”，源自當地引進龍頭加工企業。企業研發高附加值產品，將一顆棗、一粒葡萄、一朵花“吃幹榨盡”，同時還能創造就業崗位，增加群眾收入。用好精深加工這個“轉換器”，農產品也能高端化，將資源優勢轉化為經濟優勢、發展優勢。



品牌建設是“放大器”。奇台縣腰站子村，有機面粉、手工拉面、小雜糧等50多種產品，獲得國際有機認證，線上線下供不應求。依托優質小麥原料，村辦拉面企業日產手工拉面3噸，年產值突破億元。農產品何以從“無名商品”升級為“有身份的精品”？關鍵是從“有啥賣啥”變為“要啥賣啥”。通過提升品質、打造品牌、延伸產業鏈，好產品更能滿足人們對安全、健康、情感連接的深層需求。跳出低價競爭的“紅海”，在做大做強產業的基礎上實現產品增值，群眾更能得實惠、享紅利。