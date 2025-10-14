重慶龍骨坡遺址發現劍齒虎糞化石

中評社北京10月14日電／據光明日報報導，記者日前從2025龍骨坡遺址學術研討會獲悉，龍骨坡遺址第5輪發掘獲得的糞化石中，有幾枚被確認為劍齒虎糞化石。這是亞洲地區首次發現劍齒虎糞化石，也是全球範圍內第3例劍齒虎糞化石。



距今200萬年至250萬年的龍骨坡遺址位於重慶市巫山縣境內，1984年由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員黃萬波首次發現，1985年發掘出距今200多萬年的“巫山人”下頜骨化石。此後經過5輪發掘，共采集到石製品3000餘件、脊椎動物化石122種。作為東亞地區迄今為止發現的時代最早的史前文明遺址，龍骨坡遺址的考古發掘和研究為揭示人類發展進程、實證三峽地區百萬年人類史提供了重要依據。



中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副研究員保羅·拉米，對龍骨坡考古發掘采集到的糞化石進行了系統研究。“糞化石是古生物學研究的重要工具，有助於解讀古生物行為方式、營養關係、取食習性、消化道結構與功能、寄生現象並有助於研究有機地球化學、復原遠古環境等。但因為糞便往往會快速腐爛，所以糞化石十分稀有。”保羅·拉米說。



研究團隊對2024年龍骨坡遺址第5次考古發掘中發現的10個糞化石進行了多學科交叉綜合研究，確認它們分別來自豺、鬣狗和劍齒虎。對這些糞化石的研究還表明，遠古時代龍骨坡曾存在一個洞穴系統生態位，哺乳動物群在這個生態位中曾經居於主導地位。龍骨坡當時的食物鏈處於理想而且健康穩定的狀態，食物資源充足，能夠支撐物種生存。據介紹，相關研究證明龍骨坡遺址古氣候適宜、古環境優越、動植物種群豐富，同時為研究遠古犬科、貓科動物的解剖學特徵及其與現生物種的關係提供了啟示。多枚糞化石集中於同一位置，表明當時的犬科或貓科動物可能存在短期或重復進行的“廁所行為”，這一發現也為研究古動物社會習性提供了直接依據。