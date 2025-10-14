蘭州大學：鑄劍強國七十載

中評社北京10月14日電／據光明日報報導，近日，中國核學會2025學術年會在蘭州大學召開。國內上千名核科技工作者走進這所百年學府，實地觸摸感受核學科走過的70年艱辛歷程。這個昔日鮮為人知的專業，如今被揭開神秘面紗，一部扎根祖國大西北、培養專業核科學人才的教育報國長卷徐徐展開。



1955年，伴隨著新中國“兩彈一星”工程的戰略部署，國家決定在北京大學與蘭州大學各籌建一個物理研究室，一個代號為“505”的物理研究室在蘭州大學應運而生，成為新中國核科學教育的起點。



“那時候，什麼都沒有，有的就是一腔熱血和國家的需要。”首批創業者在資料匱乏、設備奇缺的條件下，憑著一本本手抄的講義、一個個自制的實驗儀器，硬是為新中國核事業的發展打下了基礎。



經過3年籌劃，迎來了首批學生；又過了3年，“505”物理研究室更名為“現代物理系”，核學科建設步入軌道。1965年，南開大學核物理與放射化學專業整體並入蘭州大學，師資規模擴大至近百人，整體實力大幅提升。此後，1978年到1985年間，蘭州大學現代物理系在理論研究、裝置研製應用技術等領域全面突破，獲得多項國家級、省部級獎項。



2006年，迎著國家新一輪核能發展戰略的春風，蘭州大學重新組建核科學與技術學院，建成了涵蓋5個本科專業及本碩博全鏈條的完整人才培養體系。



如今的蘭州大學核科學與技術學院，參與組建了核生化災害防護全國重點實驗室、天然產物化學全國重點實驗室、稀有同位素前沿科技中心等3個國家級和11個省部級平台，在人才培養、科技創新、成果轉化方面不斷取得突破，正朝著“推動學科躋身世界一流行列”的目標邁進。



蘭州大學核科學與技術學院的科研突破，並不局限於基礎研究。



在航天領域，陳熙萌教授帶領團隊成功實現了嫦娥探測器在月球複雜環境下，利用伽馬射線在低高度處對距月面高度的高精度測量，為我國成功實現月球軟著陸提供了技術支撐。此外，該團隊在國內率先開展RTPV同位素電源研製，為我國星際探測和深遠海戰略，提供了重要技術支撐。