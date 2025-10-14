“台灣光復與南海諸島收復主題展”舉行

中評社北京10月14日電／據新華網報導，13日，由南京大學中國南海研究協同創新中心和圖書館共同主辦的“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年——台灣光復與南海諸島收復主題展”在南京大學舉行，近百位專家學者參加揭幕儀式並參觀主題展和特藏館。



在主題展揭幕儀式上，南京大學黨委常委、校長助理李斌回顧了南大教育救國、文化抗戰的光輝歷史，介紹了展陳主旨和重要意義。他表示，南京大學將進一步發揮多學科協同創新優勢，致力於構建中國自主的南海知識體系，以前沿研究支撐維權話語，以數字技術創新資源利用，以主題展覽引導公眾認知，為服務國家經略南海的重大戰略需求提供更加堅實的學理支撐、技術保障與輿論支持。



本次展覽依托南京大學圖書館南海特藏分館豐富的文獻、史料、影像等資料製作，分晚清巨變、滄海遺殤、勝利曙光、重光山河、海疆永靖等五個部分，由120塊展板、645幅圖片表格、70餘張地圖、120餘册相關書籍，以及鄭資約家人捐贈的南海諸島接收的地圖、手繪草圖、照片等原始資料組成。展陳清晰回溯了因《馬關條約》而起的國土淪喪之痛，生動展現了抗戰勝利後依據《開羅宣言》《波茨坦公告》光復台灣、收復南海諸島的正義之舉，並描繪了新時代中國與周邊國家攜手共建海洋命運共同體的宏偉圖景。



展陳設計方面，除展板展陳外，還特別設立了海洋文化展、地圖展、更路簿展、影像展等專題展區，並借助AR等新技術，立體多面展示南海歷史文化，激勵今天的人們以堅定的意志維護和平，以團結的力量應對挑戰，以歷史的智慧照亮前程。



當天下午，結合主題展，舉辦了“收復南海諸島與戰後國際秩序”學術座談會。專家學者圍繞中國政府收復南海諸島的歷史意義及其對戰後國際秩序的影響，當前捍衛二戰勝利成果、維護南海海洋權益的理論創新與實踐路徑展開了深入的交流與研討。