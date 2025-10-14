重慶大足：石語琴聲帶來新穎體驗

中評社北京10月14日電／據光明日報報導，10月10日晚，在重慶大足區昌州戲苑內，“石語·琴聲：古樂與石刻對話”中法文化遺產交流音樂會於此舉行。



音樂會現場，法國藝術家阿爾班・蒂克謝與路易絲・蒂克謝兄妹以歐洲傳統樂器魯特琴、高音維奧爾琴帶來歐洲古典音樂，並具有創新性地演繹了中國樂曲《天下大足》。根據《天下大足》原曲的意象，二人特意用魯特琴的斷奏技法體現石刻匠人錘鑿聲的節奏，又以高音維奧爾琴綿延的旋律表達穿越石窟的光影，使西方復調藝術與中國山水畫意境充分交融，為現場觀眾帶來新穎的體驗。



隨後，中國演奏者以古琴曲《流水》等曲目回應。其中，在《紫竹調》《我在寶頂等你》等曲目的演奏中，通過對大足石刻造像“吹笛女”進行研究從而復刻而成的古樂器弓笛甫一亮相，便受到大家的關注。



“弓笛兼具歷史價值與藝術魅力，是大足的文化瑰寶。我們希望通過演奏，讓更多人知道弓笛、瞭解大足石刻，也讓孩子們在文化傳承中增強文化自信。”大足區實驗小學教師李強表示，弓笛不僅豐富了民族管樂形式，更成為大足石刻文化傳播的重要載體。目前，大足區實驗小學弓笛社團作為重慶市唯一一支小學生弓笛傳承隊伍，已組織80名學生參與學習。



“弓笛的聲音很好聽，用它演奏的曲子也特別美好，石頭上的史詩成為可聆聽的風景，沉睡的文物通過音樂重新‘呼吸’，這一切簡直太美妙了！”阿爾班·蒂克謝表示。



“太震撼了！西方魯特琴的細膩和中國古琴的悠遠特別搭，尤其是用復刻的弓笛演奏《紫竹調》時，感覺大足石刻裡的樂器真的‘活’了。”演出落幕後，觀眾何江的思緒仍沉浸在優美的演奏中，“這種把世界遺產和音樂結合的交流方式特別好。”



據瞭解，大足區未來將進一步深化與法國在遺產保護、教育聯動、商貿合作等方面的交流，推動大足石刻國際文化品牌形象的提升。