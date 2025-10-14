江蘇無錫：古今交融打造文化之旅

中評社北京10月14日電／據光明日報報導，傍晚時分，從江蘇無錫梁溪區的清名橋望去，千年運河兩岸粉墻黛瓦，與現代光影相互交織。運河上，“今夜‘梁’宵”江南古運河行浸式光影夜游項目成為遊客青睞的特色項目。“90分鐘的游覽時間裡，真人演繹、水上演藝船、全息水幕投影、水火特效及AR科技等一一出場，展現了無錫八大經典盛景，讓人感受到大運河的千年文化底蘊，真是一次令人難忘的文化之旅。”來自河南的遊客尹先生興奮地告訴記者。



國慶中秋假期，無錫老城廂梁溪區消費市場“熱”力十足。遊客數量再創新高，全區各景區累計接待遊客數近400萬人次，同比增長約15%。運河畔的文旅消費熱情因城市更新被激活，在其中貢獻了重要力量。



空間煥新，讓8.5公里古運河慢行系統古今交融。今年4月，無錫古運河慢行系統全線煥新貫通。這條濱水長廊以騎行道、跑步道、漫步道“三道貫通”為核心，串聯起19個文化打卡點和8處景觀節點，形成“環城十三景”的立體畫卷。



慢行系統不僅是一條交通通道，更是一個線性文化公園。沿線增設了42處兒童游樂設施和多個籃球場、足球場，並創新使用竹木欄杆與座椅一體化設計，使人工建築與自然生態相得益彰。“活動吸引了3000餘名參與者，我們發放了4.5萬張消費券，當日直接促進經濟消費300萬元，間接效益780萬元。”梁溪區相關部門負責人介紹，今年舉辦的“行走大運河”活動首日網絡曝光量超1100萬人次，讓環城古運河慢行系統迅速“出圈”。



“文旅＋科技”應用新場景，為市民和遊客帶來新體驗。來到錫城運河畔，越來越多的新體驗令人嘖嘖稱奇——“天樞·古運河的心跳”水上VR之旅為遊客提供了穿越時空的體驗，遊客在游船行進中“穿越”星際與運河秘境，通過自然手勢交互完成獲取“運河之星”、拯救古老運河的遊戲任務。北倉門通益路橋下的“星空頂”憑借突破性光影藝術規模刷新吉尼斯世界紀錄，這裡的燈光如銀河傾瀉，將千年運河映照得如夢似幻……“通過全息水幕、AR、3D Mapping等多項技術集成，我們讓觀眾得以更好地走近歷史，觸摸文脈。”梁溪文旅集團相關負責人表示。