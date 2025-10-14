福建建設兩岸融合發展示範區邁出堅實步伐

中評社北京10月14日電／據光明日報報導，近日，在海峽兩岸（福州）森林康養與環境教育高質量發展學術研討會上，台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授汪靜明表示，“閩台地緣相近、同根同源，兩岸林學合作大有可為。期待未來兩岸森林康養經驗與國際先進理念深度交融，將福建各地的實踐經驗轉化為兩岸融合發展的新樣本。”



研討會上，全國首個海峽兩岸森林康養協同創新平台——“海峽兩岸森林康養與環境教育研究中心”揭牌成立。這一平台的成立，是助力福建建設兩岸融合發展示範區的有益探索和務實舉措，標誌著閩台兩地森林康養領域的合作邁入全新發展階段，將為兩岸生態保護、大健康產業及教育融合發展注入強勁活力。



“十四五”規劃提出，“深化兩岸融合發展”“支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設”。從數字“第一家園”服務平台到兩岸產業投資基金，從“小三通”航次加密到兩岸標準共通……近年來，福建積極探索海峽兩岸融合發展新路，通過以通促融、以惠促融、以情促融，推動兩岸融合發展示範區建設從藍圖逐步變為現實。兩岸融合發展道路越走越寬，示範區的示範效應正不斷顯現。



台胞台企登陸“第一家園”更加便利



9月18日，清晨的陽光灑在福建平潭金井港區，“台北快輪”緩緩靠岸。這是它自2017年12月開航以來第1000航次往返平潭與台灣。船員們熟練地系纜繩、放跳板，一批原產台灣的液晶面板即將發往江蘇、廣東等地。



“台北快輪”總噸位18080噸，一次最大可載運230個標準集裝箱。這條航線已成為跨境商品出口台灣的重要通道——累計出口跨境電商貨物總額超250億元人民幣。



“為了更好地服務好台胞台企，平潭邊檢站縮短集裝箱貨輪在錨地等待時間，持續優化申報和通關流程。”平潭邊檢站民警潘龍崗告訴記者，他們實現出入境船舶手續一次性辦結，平均每艘船舶手續辦理可節約2小時。



如今，“台北快輪”自平潭至台北港貨運直航最短航程僅需5.5小時，實現了“海運成本，空運速度”。憑借這一優勢，平潭跨境電商發展迅猛，已成為大陸對台物流重要集散中心之一。