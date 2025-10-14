海南全島封關進入“倒計時”

中評社北京10月14日電／據光明日報報導，面朝煙波浩渺南海、背靠中國廣袤腹地，海南自古便是海上絲綢之路的黃金樞紐。這裡，曾見證百舸爭流、千帆競發的盛景；這裡，印刻著商賈雲集、文明互鑒的輝煌記憶。12月18日，這裡，又將迎來一個歷史性時刻——全島封關運作，實施“一線放開、二線管住、島內自由”的政策制度。



“‘一線’放開，就是將海南自貿港與我國關境外其他國家和地區之間作為‘一線’，實施一系列自由便利進出舉措。”國家發展改革委副主任王昌林表示，全島封關運作後，“一線”進口的“零關稅”商品稅目比例將由21%提高至74%，加工增值達30%的可免關稅銷往內地。



如何實現真正的“放開”？多項創新舉措正在實踐中不斷探索、完善，讓島內企業得到真金白銀的實惠。



走進洋浦保稅港區海南澳斯卡國際糧油有限公司，寬敞潔淨的現代化生產車間內，機器轟鳴，工作人員在電腦前監控實時生產情況，一粒粒進口大豆在這裡被加工成一瓶瓶優質的大豆油走向全國市場。



2021年7月，這家公司內銷大豆油500噸，貨值455萬元，成功免征關稅41萬元，成為全國首單享受加工增值免關稅政策的企業。



“借助海南自貿港的政策‘東風’，我們享受到的優惠也日益增多。從2021年7月到現在，已累計減免進口關稅約3億元人民幣。”海南澳斯卡國際糧油有限公司董事長張慧說。



自加工增值免關稅政策實施以來，海南省共有加工增值備案或獲批試點企業122家，加工增值內銷貨值約100.3億元，免稅約8.4億元。覆蓋行業從最初的糧油、玉石、肉類等領域，拓展到醫藥、珠寶、石化等多個製造產業，呈現出產業“多點開花”的景象。



企業運轉中涉及大規模的資金流動，還需要配套高便利度的金融開放工具。自海南自由貿易港多功能自由貿易賬戶（EF賬戶）上線運行至今，跨境企業通過EF賬戶已完成多類業務的首筆落地，一股“金融活水”正源源不斷融入海南自貿港建設的“肌理”。