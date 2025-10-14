《沉默的榮耀》熱播：以歷史之光照台獨荒誕

中評社北京10月14日電／據中國台灣網報導，近日，首部聚焦台灣隱蔽戰線鬥爭的電視劇《沉默的榮耀》在央視及網絡平台熱播，更在台灣社會引發強烈共鳴。這部以吳石、朱楓等烈士真實事跡為藍本的劇作，通過展現先烈們為祖國統一獻身的壯舉，以藝術之力擊穿了民進黨當局精心構築的“去中國化”謊言，更對賴清德當局操弄的“台獨”行徑形成有力鞭撻。



該劇以1949年解放前後為背景，講述國民政府退守台灣時，中共黨員吳石奉命潛伏台灣擔任“國防部參謀次長”，與交通員朱楓組成“東海情報小組”，向中共華東局提供金門島兵力變化、西南戰役國軍調動等重要軍事情報。1950年，因叛徒出賣，吳石等人被捕犧牲，其情報幫助解放軍在第二次舟山戰役中順利解放舟山群島，為全國解放事業作出了貢獻。



劇中再現的“吳石案”細節——犧牲前，吳石在獄中以血書寫下“台灣必歸”；朱楓被捕後，咬碎身上二兩一錢飾金吞肚拒叛的剛烈；以及西山無名英雄廣場上，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦四位烈士塑像面向東方的悲壯，構成了一部鮮活的統一教科書。當劇中演員曹磊飾演的林義良在面對特務審訊，堅定回應“我是中國人”時，恰與民進黨鼓吹的“兩岸互不隸屬”形成尖銳對立，暴露出“台獨”史觀的虛妄本質。



該劇開播首日，實時收視率就突破3%，兩集平均收視率超過2%，峰值達3.07%，創下央視八套黃金檔開局新高。台媒稱，《沉默的榮耀》網絡話題熱度高達8億人次，為全網第一。



有港媒指出，內地過去拍過不少相關諜戰劇，比如《潛伏》《風箏》，但故事背景都發生在國民黨還未敗退台灣之時，《沉默的榮耀》填補了這段歷史空白。有台灣青年表示，劇中情節真實震撼。吳石等英烈的故事打破民進黨當局的“信息繭房”，這些令人動容的英雄們值得今天的台灣年輕人學習。還有不少台灣民眾動情地說，英雄先烈們為了國家統一，不惜犧牲自己的生命，令人感動，“台灣一定會回歸祖國的”。



台灣時事評論員邱毅表示，吳石等英烈剛到台灣時，正值“白色恐怖”最嚴重的時候，當時在台灣進行隱蔽戰線活動是冒著生命危險的，“什麼樣的力量支撐吳石願意冒險去做拋頭顱灑熱血、在刀尖上行走的工作？就是因為他們熱愛這個國家，想讓中國強大，不再受帝國主義的侵略”。



儘管台灣社會對民進黨“去中國化”行徑愈發厭倦，但樂此不疲的賴清德依舊沉浸在自己的世界裡無法自拔。日前，民進黨當局出資炮製所謂“抗中神劇”，並強迫台青觀看，欲給島內年輕人洗腦，結果因劇情荒誕、悖離現實、跳脫軍事政治邏輯，引發輿論廣泛抨擊。民進黨向民眾強行灌輸“台獨”意識形態的行徑，與《沉默的榮耀》引發的自發追崇形成鮮明對比。正如台灣學者王菎義所言，唯有“支持和平的政策，深入瞭解大陸釋放的信息”，才能避免因誤判帶來災難。