脫口秀“笑”出演藝經濟新亮點

中評社北京10月14日電／據人民日報海外版報導，虎鯨文娛發布的《2025國慶假期文娛消費報告》顯示，國慶中秋長假期間，演出市場熱度攀升，其中以脫口秀、話劇等為代表的劇場類演出票房同比增長16.8%。



近年來，脫口秀這一新大眾文藝形式日漸風靡，促進了線下演出市場的繁榮，為百姓的文化消費提供了新選擇。



線下演出吸引力不斷增強



“現在能看脫口秀演出的地方越來越多了，行業中成熟的演員也增加了。”陳遙說，今年以來，她明顯感到脫口秀演出市場日漸繁榮。“我常去的幾個脫口秀劇場，周末的演出幾乎場場爆滿。一些我很喜歡的脫口秀演員的專場演出，開票後幾秒鐘就售罄。”



據燈塔專業版數據顯示，2025年上半年，脫口秀由於在專業劇場演出場次激增，帶動整體票房顯著增長。脫口秀演出場次同比增長54.1%，票房同比增長134.9%，已成為劇場類演出第二大品類。



燈塔專業版聯合大麥發布的數據顯示，截至2025年上半年，個人脫口秀專場巡演已累計超千場，超60萬觀眾觀演。單場500人以上的脫口秀演出達650餘場，同比增長超過8倍。



脫口秀對年輕觀眾群體具有較高吸引力。數據顯示，30歲以下觀眾購票占比超過52%。並且，觀看脫口秀演出的觀眾中，單人觀演的占比顯著高於行業均值，達到74.6%。



中華文化學院中華文化教研部研究員孫佳山認為，脫口秀這一表演形式契合許多年輕觀眾的需求。“在表演內容上，脫口秀往往聚焦當代青年所面臨的種種現實情境，做出生動、凝練的表達，並且有較強的情緒導向。這很容易讓年輕觀眾產生情感上的共鳴。在線下舞台，脫口秀演出形式靈活、時長合適，相較其他演出，票價可選擇的範圍大，符合年輕群體的消費水平。”