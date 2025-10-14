中評社北京10月14日電／網評：讓性別平等的陽光照亮世界每個角落



來源：中國網 作者：趙文丹



金秋十月，世界目光再次聚焦北京。10月13日至14日，以“命運與共：加速婦女全面發展新進程”為主題的全球婦女峰會在北京舉行。各國代表齊聚一堂，共商婦女發展大計，共繪性別平等藍圖。



習近平主席在峰會開幕式上發表的重要講話，既是中國對《北京宣言》精神的接續傳承，更是新時代中國對推動全球婦女發展事業的莊嚴承諾。從1995年北京世界婦女大會確立“以行動謀求平等、發展與和平”的主題，到今天中國開創構建人類命運共同體框架下的婦女發展新圖景，30年風雨兼程，中國始終以“知行合一”的擔當，為全球婦女發展事業注入源源不斷的“中國力量”。



從原始社會的辛勤勞作到農耕時代的智慧傳承，從工業革命的砥礪前行到信息時代的創新突破，婦女始終是人類文明的重要創造者、推動者、傳承者。然而，在漫長的歷史中，女性的價值卻常被忽略，權利亦被剝奪，性別不平等深植於社會結構與文化觀念中。



人類追求平等的腳步從未停歇。1791年，法國女權先驅奧蘭普•德•古熱發出“婦女生來而且始終是自由的，和男人是平等的”的呐喊；1910年，國際勞動婦女節確立，成為全球婦女爭取勞動權益的象徵；1921年，中國共產黨自誕生之初便將婦女解放寫入綱領，開創了中國婦女運動的新紀元；新中國成立後，“男女同工同酬”被寫入憲法，婦女成為建設社會主義的“半邊天”。縱觀人類歷史，婦女解放的每一次飛躍，都深刻重塑著人類文明的進程。



“婦女是人類文明的重要創造者、推動者、傳承者，推進婦女事業發展是國際社會的共同責任。”習近平主席的這一重要論述，深刻揭示了婦女對於人類經濟社會進步的重要貢獻。中國始終將婦女事業納入國家發展全局，以法治保障權益，以政策賦能發展，以文化引領風尚。