中評社北京10月14日電／網評：中國正成為全球稀土秩序“管理者”



來源：中國網 作者：汪子洋



10月9日，中國商務部連發數條公告升級稀土出口管制措施。稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。中國加強稀土相關出口管制，有助於更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務，同時保障全球稀土產業鏈供應鏈安全穩定。



為何此時升級稀土出口管制措施？



中國升級稀土出口管制措施，既是應對境外組織非法轉移、再出口至敏感領域的必要之舉，也是對美國持續加碼對華打壓的反制之策。



一方面，稀土走私情況不容小覷。據公開報導，2024年12月至2025年4月，某些美國企業通過非法渠道從中國獲取光氧化銻超過3834噸。其走私手法五花八門：有的企業將稀有金屬灌入塑料模特胸腔，將其偽裝為裝飾品出口；也有的將金屬混入瓷磚膠、裝入洗髮水瓶中，逐批走私出口。



2025年7月，中國啟動打擊戰略礦產走私出口專項行動，多個部門聯手，在廣西等地認定、偵辦了一批非法出口案件，抓獲多名涉嫌走私犯罪嫌疑人。不法分子不斷創新虛假申報、第三國轉運、繞道出口等手法，讓走私路徑更加複雜，監管愈加困難。



美國企業就曾向中國海關實名舉報美國非法走私稀土的船只信息，最終成功截獲了300噸發往美國的偽裝稀土，案值超過8000萬美元。稀土走私不僅數量、金額巨大，而且方式隱蔽、鏈條複雜、跨境協同程度高。傳統的申報制度已難以全面應對。因而在此時升級稀土出口管制，既是對不斷翻新的走私手段的制度性回應，也是維護國家安全、防範戰略資源外流的必要之舉。