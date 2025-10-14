粵澳中醫藥園攜手澳門旅業　共拓健康旅遊

協議簽署現場。（粵澳中醫藥科技產業園開發有限公司供圖） 中評社北京10月14日電／據人民日報海外版報導，粵澳合作中醫藥科技產業園（以下簡稱“產業園”）13日與澳門酒店旅業商會、澳門旅遊商會及澳門旅遊發展智庫簽署合作協議，深化澳琴文旅產業協同發展。此舉標誌著各方在“中醫藥大健康＋旅遊”跨界融合發展道路上邁出堅實一步。



澳門特區政府經濟財政司司長辦公室顧問、澳門投資發展股份有限公司董事會主席譚致寧表示，合作將重點圍繞三個方向推進：一是推動產品創新，開發“澳門＋橫琴”一程多站主題旅遊產品，打造兼具健康療養、文化體驗、科學普及於一體的國際化中醫藥健康旅遊品牌；二是強化產業賦能，聯合開展產業課題研究，推動中醫藥健康旅遊標準化建設；三是加強品牌推廣，整合兩地傳播資源，讓澳琴中醫藥文旅IP走出灣區、走向全國、輻射全球。



澳門酒店旅業商會會長、澳門旅遊商會理事長、澳門旅遊發展智庫會長張健中表示，本次簽約標誌著“中醫藥＋旅遊”融合邁入機制化、平台化發展的新階段，將推動澳琴“文旅”與“中醫藥大健康”深度聯動，為澳門經濟適度多元發展和合作區建設注入新動能。



根據合作協議，各方將在多個領域展開深入合作，包括共同研究澳琴兩地“旅遊＋中醫藥大健康”產業融合路徑；資源融合與項目設計，聯動澳琴旅遊業界及中醫藥大健康產業資源，設計“一程多站”旅遊產品；加強澳琴文旅品牌基地打造與推廣，通過聯合推介會、國際展會等渠道提升品牌曝光率；健全合作機制，搭建旅遊資源信息共享平台，開展市場調研與聯合培訓等。