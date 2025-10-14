2025澳門國際創作者大會月底啟動

中評社北京10月14日電／據人民日報海外版報導，2025澳門國際創作者大會活動發布會13日宣布，由澳門特區政府旅遊局與國際媒體製作公司Branded聯合主辦的2025澳門國際創作者大會將於10月24日至28日在澳門舉行。



2025澳門國際創作者大會以“澳門＝年輕、國際、創新”為定位，將匯聚約250組國際嘉賓陣容，包括180組內容創作者、50位演講嘉賓及20組演出單位，是目前亞洲超大型的跨平台創作者盛會之一。



國際創作者大會2024年在新加坡首辦，今年落戶澳門，為期五天的活動將提升澳門“旅遊網紅”城市形象，進一步拓展年輕旅客市場，促進旅遊經濟發展。



澳門特區政府旅遊局局長文綺華表示，希望通過2025澳門國際創作者大會，向國際展現澳門獨特魅力與豐富內涵，進一步推動旅遊產業的融合發展，為澳門建設世界旅遊休閑中心注入新的活力與創意。



本次活動聯合主辦方國際媒體製作公司有關負責人表示，2025澳門國際創作者大會促進海外創作者瞭解中國市場，推動雙向交流。



據介紹，活動設商業論壇、現場表演、健康工作坊、創作者學院等六項主題活動，推動中西創意產業深度交流與多元文化對話，打造澳門更高水平對外開放平台及全城沉浸式創意體驗。