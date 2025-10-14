李家超：中醫醫院即將分階段投入服務

中評社北京10月14日電／據文匯網報導，首間香港中醫醫院及政府中藥檢測中心，將於今年12月11日正式分階段投入服務。行政長官李家超今日在行會前見記者時表示，醫務衛生局及營運機構將於本周舉行記者招待會，公布香港中醫醫院的服務安排，並在服務推出前舉辦一系列宣傳活動，增進市民對香港中醫醫院的認識。他強調，香港中醫醫院將發揮三方面的重要作用，包括為市民提供多元化優質中醫服務、為香港中醫藥發展創造新機遇、助力國家推動中醫藥走向世界。



李家超指出，香港中醫醫院作為本地中醫服務及中醫藥領域的旗艦機構，將肩負五大發展任務，包括醫療服務、教學與培訓、科研、多方協作及創造健康價值，這體現了政府對推動中醫藥發展的擔當。經過7年的籌備與規劃，該醫院由政府撥地並出資興建，提供政府資助服務，由醫務衛生局直接監管，選定香港浸會大學承辦營運，採用全新模式，同時結合公司型協作，以中醫為主、中西醫協作的方式營運。



他強調，香港中醫醫院將充分利用香港在醫療體制、規管制度、標準制訂、臨床研究與貿易、高等教育及國際驗證等方面的優勢，發揮三方面的重要作用。第一，為市民提供多元化優質中醫服務。香港中醫醫院開院首年將提供門診及日間住院服務，全面運作後將設有400張病床，預計每年門診服務可惠及約40萬人次。醫院會重點發展中醫六大分科服務，包括內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科，並開展12個中醫專病項目，對接市民醫療需求及中醫治療特色，例如針對老年退化性疾病、中風後康復、腫瘤康復或舒緩、長期慢性病防治及治未病等；這些專病項目將在5年內逐步增加至23個。



第二，為香港中醫藥發展創造新機遇。香港中醫醫院將與本港設有中醫或中醫藥學院的三所大學，以及醫院管理局、十八區中醫診所暨教研中心落實合作機制，發揮協同效應。該醫院將成為這3所本地大學中醫及中醫藥學院的教學與臨床實習場地，以及執業中醫師的培訓平台，共同為中醫藥業界培育更多人才。同時，它將作為國際認可的高標準臨床科研平台，開展以實證為基礎的中醫藥及中西醫協作臨床研究，並扮演轉化者角色，與中醫藥業界及實踐者合作，引領中醫藥產業及服務標準進一步全面提升，將成果轉化為市民的健康福祉。



第三，助力國家推動中醫藥走向世界。香港中醫醫院將充分發揮香港作為國際窗口的優勢，助力國家推動中醫藥走向世界——向國際展示中醫優勢病種的技術與療效，促進中醫藥培訓、推廣應用及中成藥開發，發展中西醫協作模式及中西藥相互作用研究，並與內地及海外業界、學術界建立聯繫、開展交流協作，推動中醫藥發展。目前，該醫院已與內地、德國及澳洲的醫院及學術機構建立戰略合作關係，並會持續與全球相關方探討合作機會。



李家超又指，今年是香港中醫藥發展的重要一年。除香港中醫醫院及政府中藥檢測中心投入服務外，政府還將在年底公布中醫藥發展藍圖。這是香港首份規劃中醫藥短、中、長期發展的藍圖，旨在實現傳承中醫藥智慧，背靠國家發展，利用中醫藥讓香港市民享有更優質、更全面的醫療服務，提升健康水平，同時建設香港成為中醫及中藥走向世界的橋頭堡的願景。