議員促港完善數字資產規管框架

香港金融科技周將在今年十一月舉行。圖為上屆情況。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月14日電／據大公報報導，立法會秘書處昨日發布最新一期《專題快訊》——“香港金融科技和數字資產的最新發展”，簡介香港近年在金融科技、數字資產、綠色可持續金融及跨境金融領域等方面，如何透過科技進行創新與應用，並綜述立法會的相關討論和建議。當中指出，放眼未來，議員建議爭取中央支持，在本港發展離岸人民幣穩定幣，並在數字資產和加密貨幣等金融新興領域敢於探索實踐，發揮好“穩定幣試驗田”作用。



綠色債券金額連續7年冠亞洲



新一期《專題快訊》提及，立法會一直關注Web 3和數字資產技術的應用和發展，並早著先機，於2023年10月成立Web 3及虛擬資產發展事宜小組委員會，研究相關事宜。在穩定幣監管方面，立法會於今年5月通過《穩定幣條例草案》，為錨定法定貨幣的穩定幣發行人設立發牌制度，規管穩定幣的發行和相關活動，並賦權金融管理專員進行調查及執法，使香港成為全球首批制訂穩定幣發行人監管制度的地區之一。



特區政府因應議員的建議，對《條例草案》提出多項修正案，包括在原有建議的4類認許提供者之外，容許儲值支付工具持牌人亦可銷售法幣穩定幣。議員認為這有助推動法幣穩定幣在本港的廣泛應用。放眼未來，議員建議爭取中央支持，在本港發展離岸人民幣穩定幣，並在數字資產和加密貨幣等金融新興領域敢於探索實踐，發揮好“穩定幣試驗田”作用。



此外，香港透過發行代幣化綠色債券、拓寬本地綠色金融科技生態圈等，推動綠色和可持續金融發展。至今在港安排發行的綠色和可持續債券總額約430億美元，自2018年起連續7年居亞洲區市場的首位。議員促請政府當局制訂措施，吸引內地企業來港進行相關的融資和認證測試，提升香港作為綠色和可持續債券發行平台的吸引力。議員亦建議當局研究利用區塊鏈技術，將碳信用進行代幣化的可行性。



與此同時，香港作為區內重要的金融科技樞紐，已建立多個跨地域金融合作平台，以推動金融科技創新，加強與國際市場的連結。其中，作為年度盛事的香港金融科技周，將與StartmeupHK創業節同於今年11月舉行，預計吸引逾30000名來自全球100多個經濟體的行業領袖、演講嘉賓及參展商參與。為吸引更多合規金融科技企業落戶香港，議員建議政府當局持續優化監管框架，鼓勵金融科技試驗，進一步簡化發牌程序，並推動傳統產業數字化升級轉型，與大灣區內地城市優勢互補，從而為國家的新興產業和數字經濟的創新發展作出貢獻。