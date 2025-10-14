前三季度我國汽車產銷量雙超2400萬輛

中評社北京10月14日電／據央視新聞報導，記者今天（14日）從中國汽車工業協會獲悉，今年前9個月，我國汽車工業多項經濟指標實現兩位數增長。



最新數據顯示，1—9月份，汽車產銷量分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%。其中，新能源汽車產銷量均超過1100萬輛，同比增長均超過30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的46.1%。在出口方面，1—9月，汽車出口495萬輛，同比增長14.8%。其中，新能源汽車出口表現搶眼，出口175.8萬輛，同比增長89.4%。



汽車以舊換新總量將超過1200萬輛



今年前三季度，汽車市場紅火的背後，離不開以舊換新等政策的賦能。中國汽車流通協會相關負責人表示，今年以來，國家的相關政策有效撬動了汽車市場的消費活力，促消費的效果超出了預期。



根據中國汽車流通協會的監測數據，以舊換新等政策可以說對車市起到了規模巨大的拉動效應。預計到今年政策期滿時，補貼申請的汽車以舊換新總量將超過1200萬輛，直接帶動的新車銷售額接近1.7萬億元。



中國汽車流通協會副會長王都表示，這不僅是對汽車消費的直接拉動，更是對整體社會消費信心的有力提振。特別值得關注的是，在申請以舊換新補貼的消費者中，高達60%選擇了購買新能源汽車，這強力推動了市場的新舊動能轉換。



中國汽車流通協會相關負責人同時表示，從消費終端來看，今年前9個月，新能源車零售保持了24.4%的高速增長，9月份的零售滲透率已經達到了57.8%。這意味著國家政策精準地引導了消費升級和綠色轉型。